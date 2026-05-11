Umjesto eurovizijskog cirkusa, program javne televizije bit će u znaku tematske serije "Glasovi Palestine", saopćili su iz RTV Slovenije

Slovenija, Španija i Irska bojkotuju prijenos Eurovizije zbog učešća Izraela Umjesto eurovizijskog cirkusa, program javne televizije bit će u znaku tematske serije "Glasovi Palestine", saopćili su iz RTV Slovenije

Javne radiotelevizije Španije, Irske i Slovenije objavile su da neće prenositi ovogodišnje izdanje Eurovizije, u znak protesta zbog učešća Izraela, prenio je u ponedjeljak HRT.

Slovenska radiotelevizija RTV Slovenija najavila je da će umjesto finala emitirati program posvećen Palestincima, dok RTVE planira emitirati muzički događaj koji nije povezan s Eurovizijom. RTÉ će, s druge strane, prikazati epizodu popularne humoristične serije „Father Ted“.

„Umjesto eurovizijskog cirkusa, program javne televizije bit će u znaku tematske serije ‘Glasovi Palestine’“, saopćili su iz RTV-a Slovenije.

Iz RTVE-a su ranije naveli da će emitirati posebno izdanje emisije „La Casa de la Música“ povodom 70 godina postojanja, bez direktnog spominjanja Eurovizije.

Tri zemlje bojkotuju 70. izdanje takmičenja koje se ove godine održava u Beču, protestujući protiv odluke Evropske radiodifuzne unije da dozvoli učešće Izraelu.

Island i Nizozemska povukli su se iz samog takmičenja, ali će ipak prenositi program. Svih pet zemalja osudilo je izraelske vojne operacije u Gazi.

Direktor Eurovizije Martin Green izjavio je da organizatori žele povratak svih učesnika, naglasivši da će učiniti sve kako bi se pronašlo rješenje.

U međuvremenu, u Beču su održani propalestinski protesti, dok je više od hiljadu umjetnika i organizacija, uključujući Amnesty International, pozvalo na bojkot.

Generalna sekretarka Amnestyja Agnes Callamard kritikovala je odluku EBU-a, nazivajući je primjerom dvostrukih standarda.



Polufinalne večeri Eurovizije održavaju se u utorak i četvrtak, dok je finale zakazano za subotu.