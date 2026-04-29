Slovački sud potvrdio kaznu od 21 godine zatvora za napadača na premijera Roberta Fica Vrhovni sud odbacio žalbu i potvrdio kaznu za napadača, koji sada ima 73 godine

Vrhovni sud Slovačke u srijedu je potvrdio kaznu od 21 godine zatvora za muškarca osuđenog za pucnjavu na premijera Roberta Fica 2024. godine, izvještavaju lokalni mediji.

Presudom je potvrđena odluka Specijaliziranog krivičnog suda kojom je Juraj Cintula osuđen na 21 godinu zatvora za teroristički čin, navodi slovački list Pravda.

Cintula (73) pojavio se pred Apelacionim sudom u lisicama i potvrdio da ostaje pri svojoj žalbi.

„Nisam terorista. Smatram da je 21 godina zatvora ludost“, rekao je.

Ali Vrhovni sud je rekao da nije našao osnova za blažu kaznu, djelimično je odbacio žalbu i presudio da će Cintula služiti kaznu u zatvoru s maksimalnim obezbjeđenjem.

Odluka je konačna i ne može se žaliti.

Prošlog oktobra, sud je, prema državnoj novinskoj agenciji TASR, proglasio Cintulu krivim za počinjenje terorističkog napada i osudio ga na 21 godinu zatvora. Sud je primijenio olakšavajuće okolnosti, uključujući njegove godine, nedostatak prethodnog krivičnog dosijea i zdravstveno stanje.

Slučaj se odnosi na pucnjavu na Fica 15. maja 2024. godine ispred Doma kulture u centralnom gradu Handlova.

Nakon što se u početku suočio s onim što je nazvano povredama opasnim po život, Fico je podvrgnut operaciji i na kraju se oporavio. U junu iste godine, rekao je da je oprostio napadaču.

Suđenje Cintuli počelo je sljedećeg mjeseca i prošlo je kroz brojna saslušanja.