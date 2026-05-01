Slovački premijer Fico radio noćnu smjenu u pekari u znak solidarnosti s radnicima

Premijer Slovačke Robert Fico saopćio je u petak da je protekle noći radio noćnu smjenu u pekari kao utovarivač, u znak solidarnosti s radnicima povodom Međunarodnog praznika rada.

Fico je učestvovao u dostavi pekarskih proizvoda u gradu Banovce nad Bebravom na zapadu Slovačke, gdje je pratio vozača i obavljao fizičke poslove, uključujući utovar i isporuku peciva kupcima.

„Gotovo! Noćna smjena uspješno iza mene, dostavljena peciva raznih vrsta, posao završen. Danas, na Praznik rada, postaćemo još svjesniji vrijednosti rada i poštenog zanata. Ponosan sam što radim svoj posao za ljude u potpunosti – onako kako treba“, napisao je Fico na Facebooku.

Tokom noćne smjene, kako je naveo, imao je priliku razgovarati s kupcima koji su preuzimali robu, ali i s vozačem o različitim temama, od sporta do politike.

„Još jedno dobro iskustvo“, poručio je Fico, ističući da je posao utovarivača zahtjevan i fizički naporan.

Danas, 1. maja obilježava se Međunarodni praznik rada.