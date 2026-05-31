Slavlje PSG-ove titule preraslo u nasilje, više od 780 uhapšenih Stotine povrijeđenih dok vlasti raspoređuju hiljade policajaca uoči pobjedničke parade u Parizu

Više od 780 ljudi privedeno je širom Francuske, uključujući 283 u Parizu, nakon što su izbili nasilni sukobi kada su hiljade ljudi preplavile ulice poslije pobjede Paris Saint-Germaina u finalu Lige prvaka, saopštile su vlasti u nedjelju, prenosi Anadolu.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez izjavio je da je sedam policajaca povrijeđeno tokom nereda, nazvavši nasilje „apsolutno neprihvatljivim“.

Prema podacima vlasti, oštećeno je šest vozila i dva poslovna objekta.

Oko 22.000 policajaca raspoređeno je širom zemlje, uključujući 8.000 u Parizu, nakon što su vlasti nastojale spriječiti nerede poslije pobjede PSG-a u Budimpešti. Tramvajske linije su zaustavljene, a nekoliko stanica metroa je zatvoreno, dok je autobuski saobraćaj bio poremećen u pojedinim dijelovima prijestolnice.

Gomila od oko 20.000 ljudi okupila se na Elizejskim poljanama (Champs-Elysees), gdje se, prema navodima policije, dio navijača sukobio sa službenicima. Zaplijenjene su baklje i vatrometi, a u blizini avenije uništena je jedna autobuska nadstrešnica.

Policija je također izvijestila da je grupa navijača nakratko upala na parišku obilaznicu, zaustavivši saobraćaj i paleći baklje.

Vlasti su navele da u ovom trenutku nije sasvim jasno koliko će se od privedenih suočiti s daljom istragom ili odlukama o pritvoru.

Le Monde je izvijestio da je policija također intervenisala u Toulouseu, gdje su grupe ljudi oštetile izloge prodavnica i drugu imovinu. Službenici su kasnije upotrijebili suzavac kako bi rastjerali gomilu i izvršili hapšenja.

PSG je u subotu odbranio titulu prvaka Lige prvaka nakon što je pobijedio Arsenal sa 4-3 u izvođenju penala, nakon remija 1-1 u finalu na Puskas Areni u Budimpešti.