Slavlje PSG-ove titule preraslo u nasilje, više od 400 uhapšenih

Više od 400 osoba privedeno zbog nereda koji su izbili u Parizu i drugim gradovima nakon pobjede PSG-a

Francuske vlasti privele su stotine navijača tokom subotnjih proslava nakon pobjede Paris Saint-Germaina i osvajanja titule UEFA Lige prvaka, uz incidente zabilježene u Parizu i drugim gradovima širom zemlje, navode francuski zvaničnici i medijski izvještaji, prenosi Anadolu.

Navijači PSG-a okupili su se u velikom broju nakon što je klub pobijedio Arsenal u finalu u Budimpešti. Proslave su održane u Parizu i drugim dijelovima Francuske, izvijestio je list Le Monde.

Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez izjavio je da je do rano u nedjelju širom zemlje uhapšeno 426 osoba, uključujući 238 u Parizu. Kazao je da je povrijeđeno sedam policajaca, od kojih jedan teško u gradu Agenu.

Incidenti su zabilježeni u približno 15 gradova, uključujući Rennes, Clermont-Ferrand, Grenoble i Toulouse, navode vlasti. Neredi su uključivali oštećenja na poslovnim objektima, vozilima i javnoj imovini.

U Parizu, hiljade navijača okupile su se na Elizejskim poljanama (Champs-Elysees) i u drugim dijelovima prijestolnice kako bi proslavili titulu. Policija je vršila hapšenja i zaplijenila vatromet i pirotehnička sredstva, saopštili su zvaničnici.

Le Monde je izvijestio da je policija također intervenisala u Toulouseu, gdje su grupe ljudi oštetile izloge prodavnica i drugu imovinu. Službenici su kasnije upotrijebili suzavac kako bi rastjerali gomilu i izvršili hapšenja.

Vlasti su navele da se u nedjelju u Parizu očekuje pobjednička parada PSG-a, na kojoj se predviđa prisustvo desetina hiljada ljudi. Također je planirano da predsjednik Emmanuel Macron primi tim u Elizejskoj palati.

PSG je u subotu odbranio titulu prvaka Lige prvaka nakon što je pobijedio Arsenal sa 4:3 u izvođenju penala, nakon remija 1:1 u finalu na Puskas Areni u Budimpešti.