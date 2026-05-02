Ponovo ćemo krenuti i bit će nas još više nego kada smo krenuli sa Sicilije, rekao je aktivista

Skup ispred Ministarstva vanjskih poslova Italije u znak podrške humanitarnoj flotili za Gazu Ponovo ćemo krenuti i bit će nas još više nego kada smo krenuli sa Sicilije, rekao je aktivista

Protest je održan ispred Ministarstva vanjskih poslova Italija u subotu u znak podrške humanitarnoj flotili za Gaza Strip koju su ove sedmice presrele izraelske snage u međunarodnim vodama, izvijestila je nacionalna novinska agencija ANSA.

"Flotila ponovo kreće. Iskoristit ćemo ove dane da sve popravimo i vratimo brodove u red", rekao je aktivista na konferenciji za novinare koju je organizovala italijanska delegacija Globalne flotile Sumud ispred sjedišta ministarstva.

On je potvrdio da su se njihovi saradnici iz Grčke, Italije, Španije, Nizozemske i širom Evrope mobilizirali da dođu tamo.

"Ponovo ćemo krenuti i bit će nas još više nego kada smo krenuli sa Sicilije. Ako smo ranije imali milion razloga da idemo u Gazu, sada imamo još jedan više", rekao je Luca.

Globalna flotila Sumud napadnuta je u četvrtak u blizini grčkog otoka, oko 600 nautičkih milja od svog odredišta, blokadom pogođenog Pojasa Gaze.

U četvrtak je Ministarstvo vanjskih poslova Izraela saopćilo da je 175 aktivista privedeno nakon što je više od 20 plovila zaplijenjeno u međunarodnim vodama dok su bili na putu prema Gazi.

Većina učesnika puštena je na grčkom otoku Kreta, od kojih su mnogi stigli u Turska, ali dvije osobe se i dalje zadržavaju na ispitivanju.

Maria Elena Delia, italijanska glasnogovornica organizacije Globalna flotila Sumud, pozvala je na njihovo oslobađanje tokom konferencije za novinare.

"Ako je dozvoljeno da budu oteti u međunarodnim vodama s plovila koje nosi italijansku zastavu, to predstavlja daljnju eskalaciju sistematskog i nekažnjenog kršenja međunarodnog prava. Pozivamo sve da djeluju i mobiliziraju se kako bi uspostavili trajne proteste", rekla je.

Prvi brodovi flotile, koji su prevozili humanitarnu pomoć, isplovili su iz Barcelone 12. aprila, dok je glavna flota krenula s italijanskog otoka Sicilije 26. aprila, s ciljem da probije višegodišnju izraelsku blokadu Gaze.

Izrael je nametnuo tešku blokadu Pojasu Gaze od 2007. godine, ostavljajući oko 2,4 miliona ljudi na rubu gladi.

Izraelska vojska pokrenula je brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu u oktobru 2023. godine, u kojoj je ubijeno više od 72.000 ljudi i razoren je cijeli pojas.