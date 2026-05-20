Skoro sav uvoz i izvoz Rusije i Kine prebačen na rublje i juane Prelazak na nacionalne valute štiti rusko-kinesku trgovinu od volatilnosti globalnog tržišta, kaže ruski predsjednik

Rusija i Kina potpisale su u srijedu više od 40 dokumenata koji obuhvataju ekonomiju, energetiku, transport i međunarodnu saradnju, nakon razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog kineskog kolege Xi Jinpinga u Pekingu, javlja Anadolu.

Kremlj je u saopštenju naveo da je 22 dokumenta potpisano na posebnoj ceremoniji na kraju razgovora između Putina i Xija, dok je još 20 sporazuma i memoranduma parafirano na marginama predsjedničkog samita.

Dva sporazuma potpisali su sami lideri: Putin i Xi usvojili su zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju odnosa između Rusije i Kine, kao i zajedničku deklaraciju o formiranju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa.

Moskva i Peking izgradili su stabilan sistem bilateralne trgovine zaštićen od vanjskih pritisaka i volatilnosti na globalnim tržištima, rekao je Putin na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Xijem.

On je objasnio da obavljanje trgovine u rubljama i juanima pomaže u zaštiti ekonomske saradnje od „vanjskog utjecaja“ i osigurava održivost u komercijalnim vezama između dvije zemlje.

„Koordinisani koraci koje su poduzele Rusija i Kina na prebacivanju međusobnih obračuna, između naših zemalja u cjelini, na nacionalne valute bili su od velikog značaja. Kao rezultat toga, praktično sve rusko-kineske izvozno-uvozne operacije provode se u rubljama i juanima“, kazao je on.

Putin je rekao da je Rusija spremna nastaviti s neprekidnim isporukama nafte i gasa Kini, te da ruska nuklearna korporacija Rosatom završava izgradnju novih energetskih jedinica u nuklearnim elektranama in Kini, u sklopu šire energetske saradnje dvije zemlje.

Ruski predsjednik je rusko-kinesko partnerstvo opisao i kao stabilizirajući faktor u međunarodnim odnosima.

Putin je ukazao na ono što je nazvao pozitivnim rezultatima bilateralnog bezviznog režima, koji je podstakao turizam i razmjenu među ljudima između dvije zemlje.

„U 2025. godini, više od 2 miliona Rusa stiglo je u Narodnu Republiku Kinu. Preko milion kineskih državljana posjetilo je Rusiju“, rekao je on.