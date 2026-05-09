Skandal u Italiji: Bivši ambasador uhapšen zbog prodaje šengenskih viza Rusima Bivši izaslanik optužen za izdavanje viza ruskim državljanima putem nezvaničnog sistema u Taškentu

Italijanska policija uhapsila je bivšeg ambasadora zbog optužbi da je vodio ilegalnu šemu sa šengenskim vizama iz ambasade te zemlje u Uzbekistanu, izvijestili su u petak lokalni mediji, prenosi Anadolu.

Tužioci u Rimu istražuju bivšeg izaslanika Italije u Taškentu, Piergabrielea Papadiu de Bottinija di Sant’Agnesea i njegovu saradnicu Tatianu Tarakanovu zbog optužbi da su pomagali u omogućavanju ilegalne imigracije i bili umiješani u korupciju povezanu sa zloupotrebom službenog položaja, piše list La Repubblica.

Italijanska finansijska policija izvršila je hapšenja u okviru mjere predostrožnosti koju je naložio istražni sudija u Rimu.

Istražitelji navode da je ovaj dvojac uspostavio sistem za izdavanje dugoročnih turističkih viza ruskim državljanima koji nisu ispunjavali uslove za ulazak u šengenski prostor, u zamjenu za isplate u rasponu od 4.000 do 16.000 eura (skoro 4.300 – 17.200 dolara), u poređenju sa zvaničnim taksama koje iznose od 45 do 60 eura (skoro 49 – 65 dolara).

Šema je navodno uključivala turističke agencije sa sjedištem u Moskvi i omogućila je najmanje 95 ruskih državljana da dobiju vize bez ispunjavanja uslova, kao što su prebivalište unutar konzularnog okruga ili lično pojavljivanje u konzulatu.

Prema navodima istražitelja, neki zahtjevi su podnošeni putem Telegrama i obrađivani izvan zvaničnih procedura.

Istraga je započela nakon inspekcije Ministarstva vanjskih poslova Italije u julu prošle godine, kojom su otkrivene nepravilnosti u spisima o vizama i nedostatak evidencije o ulasku podnosilaca zahtjeva u ambasadu.

Istražitelji su citirali i snimljene razgovore u kojima je Papadia navodno rekao da mu „treba novac“, referirajući se na svoje finansijske motive.

Papadia je kasnije rekao istražiteljima da snimak „treba staviti u kontekst“ i izjavio da su te opaske izrečene tokom napetog procesa inspekcije.

Istražitelji također pregledaju oko 400 spisa o vizama i ispituju imovinu povezanu s Papadiom, čija se vrijednost procjenjuje na otprilike 3 miliona eura.