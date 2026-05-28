Sjeverna Koreja poručila da se denuklearizacija nikada neće dogoditi Pjongjang odbacio poziv SAD-a, Japana, Australije i Indije da odustane od nuklearnog programa

Sjeverna Koreja je u četvrtak kritikovala poziv ministara vanjskih poslova SAD-a, Australije, Japana i Indije na njenu denuklearizaciju, poručivši da nikada neće odustati od svog programa nuklearnog naoružanja.

Četiri zemlje su ponovile posvećenost denuklearizaciji Sjeverne Koreje u zajedničkom saopćenju objavljenom u utorak nakon sastanka najviših diplomata sigurnosne grupe Quad u indijskoj prijestolnici New Delhiju.

Neimenovani glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Sjeverne Koreje izjavio je da se denuklearizacija te zemlje nikada neće dogoditi, prenijela je državna novinska agencija KCNA.

“Quad nije ništa drugo nego politički i diplomatski alat koji služi američkoj strategiji unipolarne dominacije“, dodao je glasnogovornik.

Ministarstvo je također saopćilo da odlučno osuđuje, kako je navedeno, neprijateljski stav Quada te pozvalo grupu da prekine aktivnosti koje podrivaju regionalni mir i stabilnost.

U saopćenju se dodaje da je jačanje saradnje unutar Quada usmjereno na opravdavanje japanskih poteza ka ponovnom naoružavanju i posjedovanju nuklearne podmornice od strane Australije.

Glasnogovornik je rekao da će Sjeverna Koreja nastaviti braniti svoj suverenitet i sigurnosne interese te se suprotstavljati, kako je naveo, ekskluzivnim savezima i blokovskoj konfrontaciji u regiji.

Komentarišući reakciju Pjongjanga, zvaničnik Ministarstva za ujedinjenje Južne Koreje rekao je da Sjeverna Koreja već dugo Quad smatra osnovom za moguću azijsku verziju NATO-a te da je više puta kritikovala ovu grupu.

Prema navodima Seula, ovogodišnja reakcija Sjeverne Koreje bila je usmjerena i prema Japanu i Australiji, te je djelovala kao odbrana kineske pozicije, za razliku od sličnog saopćenja prošle godine koje je uglavnom bilo fokusirano na kritiku SAD-a.