Kim Yo Jong kaže da je nuklearni status Pjongjanga "konačan i nepovratan" i obećava da će ojačati svoje odvraćanje

Sjeverna Koreja odbacila poziv regionalnog foruma ASEAN o denuklearizaciji kao "glupavi pokušaj" Kim Yo Jong kaže da je nuklearni status Pjongjanga "konačan i nepovratan" i obećava da će ojačati svoje odvraćanje

Sjeverna Koreja je u ponedjeljak odbacila ponovni poziv regionalnog foruma Asocijacije zemalja jugoistočne Azije na potpunu denuklearizaciju Korejskog poluostrva kao "bezumni pokušaj".

Pjongjang je također insistirao da je njegov status države s nuklearnim oružjem "konačan i nepovratan".

U saopćenju koje je prenijela Korejska centralna novinska agencija, Kim Yo Jong je osudila izjavu predsjedavajućeg datu nakon nedavnog sastanka ministara vanjskih poslova foruma na Filipinima.

Kim, visoka zvaničnica vladajuće Radničke partije Koreje i sestra sjevernokorejskog lidera Kim Jong Una, optužila je forum za usvajanje "neprijateljskog stava".

Ona je rekla da je forum podržao američki stav o denuklearizaciji, zanemarujući ustav Sjeverne Koreje, koji tu zemlju definira kao državu s nuklearnim oružjem.

"Čin SAD-a i njihovih vazalnih snaga da promijene status DNRK kao države s nuklearnim oružjem... nije ništa drugo do glupavi pokušaj", rekla je ona, navodi agencija.

Kim je rekla da je koncept "denuklearizacije Korejskog poluostrva" izgubio i praktično i konceptualno značenje.

Stalne pozive na denuklearizaciju opisala je kao "glup i glupavi divlji san".

Ona je rekla da bi forum umjesto toga trebao ispuniti svoju ulogu u promoviranju regionalnog mira i sigurnosti.

Kim je rekao da nuklearno odvraćanje ostaje "krajnji štit" za očuvanje nacionalnog suvereniteta.

Ona je obećala da će Sjeverna Koreja nastaviti jačati nuklearne kapacitete "bez trenutne stagnacije".

U izjavi predsjedavajućeg Foruma ponovljena je podrška potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluotoka.

Također je izražena zabrinutost zbog kontinuiranog razvoja programa nuklearnog oružja i balističkih projektila Sjeverne Koreje.