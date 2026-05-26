Južna Koreja poziva na saradnju sa Seulom radi unapređenja mira na Korejskom poluostrvu

Sjeverna Koreja navodno ispalila više balističkih raketa kratkog dometa

Sjeverna Koreja je u utorak ispalila više balističkih raketa kratkog dometa prema Žutom moru, objavio je Yonhap News, prenosi Anadolu.

Združeni štab Južne Koreje saopćio je da su rakete otkrivene oko 13 sati po lokalnom vremenu i lansirane iz područja Jongju u provinciji Sjeverni Phyongan.

Dodaje se da su projektili identifikovani kao balističke rakete kratkog dometa, obično definirane kao one s dometom manjim od 300 kilometara.

Seul je saopćio da je pojačao nadzor i da pažljivo prati dodatna lansiranja, koordinirajući razmjenu informacija sa SAD-om i Japanom i održavajući punu vojnu spremnost.

Najnoviji test uslijedio je nakon nedavnog lansiranja raketa, uključujući lansiranja kratkog dometa u aprilu i testove krstarećih raketa koje je nadgledao sjevernokorejski lider Kim Jong-un 12. aprila.

Lansiranje se dešava usred spekulacija da bi kineski predsjednik Xi Jinping mogao posjetiti Sjevernu Koreju u narednim sedmicama.

U međuvremenu, Južna Koreja je pozvala na saradnju sa Seulom u cilju promovisanja mira na Korejskom poluostrvu, ubrzo nakon što je Pjongjang ispalio više projektila.

"Još jednom pozivamo Sjevernu Koreju da odgovori na našu mirovnu politiku i napore za smirivanje tenzija", rekao je portparol Ministarstva vanjskih poslova Park Il.