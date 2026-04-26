Sjeverna Irska: Zbog bombe Nove IRA-e evakuisani građani, spriječene žrtve Policajci su pohvaljeni zbog brze reakcije nakon što je naprava eksplodirala ispred stanice, a stanovnici, uključujući bebe, prebačeni su na sigurno

Policija u Sjevernoj Irskoj saopćila je da je spriječen napad automobilom bombom Nove IRA-e koji nije uzrokovao žrtve nakon što su policajci evakuisali stanovnike nekoliko trenutaka prije eksplozije ispred stanice u Dunmurryju, javlja Anadolu.

Policijska služba Sjeverne Irske saopćila je u nedjelju da je oteto vozilo s napravom s plinskom bocom detonirano u subotu navečer ispred policijske stanice jugozapadno od Belfasta.

Policajci su počeli evakuisati obližnje kuće, uključujući stanovnike s dvije bebe, kada se dogodila eksplozija.

Zamjenik načelnika policije Bobby Singleton rekao je da je "rana radna hipoteza" da bi disidentska republikanska grupa Nova IRA mogla biti odgovorna. Rekao je da su se policajci "odmah i hrabro suočili s opasnošću", dodajući da su njihovi postupci vjerovatno spasili živote.

Nije bilo prijavljenih povreda, iako je eksplozija prouzrokovala značajnu štetu. Napad se tretira kao pokušaj ubistva, a istragu vodi protuteroristička policija.

Incident je uslijedio nakon sličnog pokušaja napada prošlog mjeseca u Lurganu, za koji su okrivljeni disidenti republikanci.