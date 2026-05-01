Sistemi protivvazdušne odbrane aktivirani iznad Teherana usljed prijetnje dronova

Rania R.a. Abushamala
01 Maj 2026•Ažuriranje: 01 Maj 2026
Sistemi protivvazdušne odbrane su aktivirani iznad Teherana u četvrtak navečer kako bi se suprotstavili malim dronovima i izviđačkim bespilotnim letjelicama, javljaju iranska zvanična novinska agencija IRNA i novinskoj agenciji Tasnim.
Agencija je izvijestila da je aktivnost protivvazdušne odbrane u toku u nekoliko područja, uključujući zapadne, centralne i jugoistočne dijelove glavnog grada.
Sjedinjene Američke Države i Izrael su 28. februara započeli napade na Iran, što je izazvalo iransku odmazdu protiv američkih saveznika u Zaljevu i zatvaranje Hormuškog moreuza.
Primirje je objavljeno 8. aprila putem pakistanskog posredovanja, nakon čega su održani razgovori u Islamabadu 11. aprila, ali dogovor nije postignut. Američki predsjednik Donald Trump je kasnije jednostrano produžio primirje bez postavljanja novog vremenskog okvira, na zahtjev Pakistana.