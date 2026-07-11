Istraga potvrdila odgovornost i za bombaški napad u maju

Sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova: Ćelija u Damasku priznala pokušaj destabilizacije i širenja haosa Istraga potvrdila odgovornost i za bombaški napad u maju

Sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je u subotu da su pripadnici „terorističke ćelije“, odgovorne za nedavne eksplozije u Damasku, tokom ispitivanja priznali da su ciljali javne institucije s ciljem destabilizacije zemlje.

U saopćenju se navodi da su osumnjičeni, koji su uhapšeni ranije ove sedmice, priznali da su izveli napad „kako bi gađali javne institucije, narušili sigurnost i stabilnost te širili nered među građanima“.

Ministarstvo je dodalo da su istrage u toku, uz podršku forenzičkih dokaza i sigurnosnih analiza, potvrdile odgovornost iste ćelije i za „teroristički bombaški napad“ na zgradu Uprave za naoružanje pri Ministarstvu odbrane u Damasku u maju.

Prema sirijskim vlastima, 19. maja eksplodirao je automobil-bomba u blizini zgrade Ministarstva odbrane, pri čemu je poginuo jedan sirijski vojnik, a više osoba je povrijeđeno, nakon što su sigurnosne snage otkrile i pokušale deaktivirati eksplozivnu napravu.

Ministarstvo je navelo da se istraga nastavlja radi identifikacije svih počinilaca te da će protiv njih biti poduzete odgovarajuće pravne mjere.

Ranije u subotu, ministar unutrašnjih poslova Anas Khattab naložio je sigurnosnim službama da pojačaju mjere sigurnosti u svim pokrajinama.

Ovi događaji uslijedili su nakon dvostrukog napada improviziranim eksplozivnim napravama u blizini zgrade Ministarstva turizma u Damasku u utorak, u kojem je poginula jedna osoba, a 36 je povrijeđeno, prema podacima Ministarstva zdravstva. Među povrijeđenima su bila i četiri policajca, navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Khattab je u četvrtak objavio hapšenje ćelije odgovorne za napade, dok je sirijska televizija Al-Ikhbariya, pozivajući se na komandanta unutrašnje sigurnosti ruralnog Damaska Ahmada al-Dalatija, prenijela da preliminarna istraga ukazuje na povezanost ćelije s terorističkom organizacijom Daesh/ISIS.

Vlasti nisu saopćile da li je istraga završena, a Daesh nije preuzeo odgovornost za napade.

Eksplozije su se dogodile tokom posjete francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Damasku.

Sirijske vlasti pojačale su sigurnosne operacije nakon svrgavanja režima Bashara al-Assada krajem 2024. godine.