Sirijski vojnik poginuo, drugi povrijeđeni u eksploziji automobila bombe u Damasku Vojna jedinica otkrila je eksplozivnu napravu prije nego što je automobil bomba detonirala u području Bab Sharqi, javlja SANA

Jedan sirijski vojnik je poginuo, a nekoliko je povrijeđeno u utorak u eksploziji u blizini zgrade Ministarstva odbrane u Damasku, prema novinskoj agenciji SANA, prenosi Anadolu.

Vojna jedinica otkrila je eksplozivnu napravu pripremljenu za detonaciju u blizini jedne od zgrada ministarstva u području Bab Sharqi u Damasku, saopćio je odjel za medije i komunikacije sirijskog Ministarstva odbrane za SANA.

Snage su odmah krenule u rješavanje problema i demontiranje naprave prije nego što je automobil bomba eksplodirala u istom području, ubivši jednog vojnika i ranivši nekoliko drugih, dodao je izvor.

Najib al-Naasan, direktor hitne pomoći u Damasku, rekao je za Alikhbariah TV da je eksplozija rezultirala jednom smrću i 12 povredama.

Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad.

Incident se dogodio u trenutku kada nova sirijska administracija radi na pooštravanju sigurnosti širom zemlje nakon svrgavanja Bashara al-Assada krajem 2024. godine, nakon 24 godine na vlasti.

Assad je pobjegao u Rusiju, što je označilo kraj vladavine Baas stranke od 1963. godine. Prelazna administracija na čelu s predsjednikom Ahmadom Al-Sharaom preuzela je dužnost u januaru 2025. godine.