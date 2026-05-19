Sirijski vojnik poginuo, drugi povrijeđeni u eksploziji automobila bombe u Damasku

Mohammad Sıo
19 Maj 2026•Ažuriranje: 19 Maj 2026
Jedan sirijski vojnik je poginuo, a nekoliko je povrijeđeno u utorak u eksploziji u blizini zgrade Ministarstva odbrane u Damasku, prema novinskoj agenciji SANA, prenosi Anadolu.
Vojna jedinica otkrila je eksplozivnu napravu pripremljenu za detonaciju u blizini jedne od zgrada ministarstva u području Bab Sharqi u Damasku, saopćio je odjel za medije i komunikacije sirijskog Ministarstva odbrane za SANA.
Snage su odmah krenule u rješavanje problema i demontiranje naprave prije nego što je automobil bomba eksplodirala u istom području, ubivši jednog vojnika i ranivši nekoliko drugih, dodao je izvor.
Najib al-Naasan, direktor hitne pomoći u Damasku, rekao je za Alikhbariah TV da je eksplozija rezultirala jednom smrću i 12 povredama.
Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad.
Incident se dogodio u trenutku kada nova sirijska administracija radi na pooštravanju sigurnosti širom zemlje nakon svrgavanja Bashara al-Assada krajem 2024. godine, nakon 24 godine na vlasti.
Assad je pobjegao u Rusiju, što je označilo kraj vladavine Baas stranke od 1963. godine. Prelazna administracija na čelu s predsjednikom Ahmadom Al-Sharaom preuzela je dužnost u januaru 2025. godine.