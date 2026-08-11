Sirijski sud osudio Assada i njegovog brata na smrtnu kaznu u odsustvu Prva smrtna kazna izrečena protiv svrgnutog sirijskog predsjednika, sud naložio međunarodnu potjeru i naloge za hapšenje bjegunaca

Krivični sud u Damasku u utorak je osudio bivšeg sirijskog predsjednika Bashara al-Assada i njegovog brata Mahera na smrt u odsustvu zbog

zločina protiv čovječnosti i drugih krivičnih djela, izvijestila je novinska agencija SANA.

Četvrti krivični sud također je osudio Assadovog rođaka Atefa Najiba, bivšeg šefa Odjela za političku sigurnost u Darai, i još šest bjegunaca – Fahda Jassema al-Freija, Mohammeda Aymana Ayousha, Louaya al-Alija, Qusaija Ibrahima Mhayouba, Wafiqa Saleha Nassera i Talala Faresa al-Asimija, na smrtne kazne.

Sudija Fakhr al-Din al-Aryan rekao je da je Assadova uloga u zločinima bila uloga "najvišeg donosioca odluka", dodajući da je koristio državne institucije kako bi olakšao njihovo izvršenje.

Sud je osudio Assada za ubistvo s predumišljajem više žrtava, uključujući djecu, mučenje, proizvoljno pritvaranje i zločine protiv čovječnosti, izrekavši mu smrtnu kaznu u odsustvu.

Sud je također osudio Najiba, koji je u pritvoru, za zločine protiv čovječnosti i osudio ga na smrt, dok su Maher al-Assad i šest drugih bjegunaca osuđeni za ubistvo s predumišljajem, mučenje koje je rezultiralo smrću i zločine protiv čovječnosti, prema SANA-i.

Sud je zatražio međunarodno krivično gonjenje za osam bjegunaca i naredio izdavanje međunarodnih naloga za hapšenje protiv njih, saopštila je agencija.

Presuda je donesena tokom devetog ročišta u slučaju u prisustvu sirijskog državnog tužioca, šefa Nacionalne komisije za tranzicijsku pravdu, predstavnika međunarodnih pravnih i organizacija za ljudska prava i rodbine žrtava.

U prvoj službenoj domaćoj reakciji na presudu, šef Nacionalne komisije za tranzicijsku pravdu Abdul Basit Abdul Latif opisao je presudu kao "važnu prekretnicu na putu ka pravdi, obeštećenju žrtava i učvršćivanju vladavine prava".

"Ovo nije kraj puta, ali jeste važna prekretnica na putu ka pravdi, obeštećenju žrtava i učvršćivanju vladavine prava", napisao je Abdul Latif na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Presuda označava prvu smrtnu kaznu koju je sirijski sud izrekao protiv Bashara al-Assada od njegovog svrgavanja.

Assad je naslijedio svog oca, Hafeza al-Assada, 2000. godine i vladao je Sirijom skoro 25 godina prije nego što je pobjegao u Rusiju 8. decembra 2024. godine, čime je okončano više od pet decenija vladavine Baas stranke koje je počelo 1963. godine. Prelazna administracija koju je predvodio predsjednik Ahmad al-Sharaa preuzela je dužnost u januaru 2025. godine.

Suđenje se fokusiralo na zločine koje su počinili visoki zvaničnici bivše sirijske vlade, uključujući Najiba, koji je vodio Odjel za političku sigurnost u Darai.

Tokom Assadove vladavine, UN, međunarodne organizacije za ljudska prava i zapadne vlade su više puta optuživale njegovu vladu za široko rasprostranjena kršenja prava, uključujući masovna ubistva, mučenje, proizvoljno pritvaranje, prisilne nestanke, napade na civile i civilnu infrastrukturu, te upotrebu hemijskog oružja.

Nakon Assadovog svrgavanja, sirijske prelazne vlasti uspostavile su mehanizme odgovornosti i prelazne pravde za istragu zločina počinjenih pod bivšom vladom, što je presudu izrečenu u utorak učinilo najznačajnijim pravosudnim korakom u tom procesu do sada.