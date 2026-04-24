Ahmad al-Sharaa izjavio da je partnerstvo Sirije i Evrope ključno za regionalnu sigurnost i globalne lance snabdijevanja

Sirijski predsjednik pozvao na međunarodnu akciju protiv svih izraelskih napada, uključujući i na sirijsku teritoriju Ahmad al-Sharaa izjavio da je partnerstvo Sirije i Evrope ključno za regionalnu sigurnost i globalne lance snabdijevanja

Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa u petak je pozvao međunarodnu zajednicu da preuzme svoju odgovornost u vezi sa izraelskim agresijama svih vrsta i zatražio povratak sporazumu o razdvajanju iz 1974. godine.

"Ipak, želio bih pozvati međunarodnu zajednicu da preuzme svoju odgovornost u vezi sa svim izraelskim agresijama svih vrsta, koje pogađaju naše zemlje i teritorije, i da se vrati rezoluciji iz 1974", rekao je al-Sharaa na konferenciji za novinare nakon neformalnog sastanka zvaničnika Evropske unije na Južnom Kipru.

On je povezao stabilnost Sirije sa širom regionalnom i evropskom sigurnošću, rekavši da je jača saradnja između Damaska i Evrope neophodna u vrijeme rastućih geopolitičkih i ekonomskih izazova.

"Znamo da je Evropi potrebna Sirija jednako kao što je Siriji potrebna Evropa. To je neizbježno kako bi se garantovala sigurnost i također lanci snabdijevanja u svijetu", rekao je.

Al-Sharaa je rekao da bi evropska posvećenost stabilnosti i sigurnosti Sirije neminovno zaustavila izraelske agresije na sirijsku teritoriju i okončala kršenja sirijskog suvereniteta.

Također je najavio dublje angažovanje s Evropom, opisujući današnji sastanak kao dobar početak uoči sastanka na visokom nivou najavljenog za sljedeći mjesec, za koji je rekao da će pomoći unapređenju strateške integracije Sirije s Evropom i šire regionalne saradnje.