Sirijski predsjednik obećao zatvaranje kampova za raseljene osobe do 2027. godine Ovaj potez predstavlja praktično utjelovljenje globalnog akcionog plana za klimu i zdravlje, rekao predsjednik Ahmad al-Sharaa

Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa izjavio je u ponedjeljak da je njegova zemlja posvećena zatvaranju kampova za raseljene osobe do 2027. godine, obraćajući se na 79. zasjedanju Svjetske zdravstvene skupštine, najvišeg tijela za donošenje odluka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), prenosi novinska agencija SANA.

"Obraćam vam se danas iz Damaska u trenutku kada se svijet suočava s izazovima koji zahtijevaju zajedničku međunarodnu volju koja zdravlje ljudi stavlja na vrh prioriteta i postavlja temelje za sigurniju i pravedniju budućnost", rekao je Sharaa putem videokonferencije.

"Naše učešće na 79. zasjedanju potvrđuje da Sirija, dok samouvjereno korača putem oporavka, igra centralnu i efikasnu ulogu u oblikovanju održive regionalne i globalne zdravstvene sigurnosti", dodao je.

"Dok vaša skupština povezanost između klimatskih promjena i zdravlja stavlja među svoje najvažnije prioritete, proces obnove Sirije postavlja temelje za održivu ekološku i zdravstvenu stvarnost koja štiti sigurnost naših budućih generacija", rekao je.

"Budući da je ljudska stabilnost u srži održivosti, preuzeli smo nacionalnu obavezu da zatvorimo poglavlje kampova do 2027. godine", dodao je Sharaa.

Prema terenskim podacima, oko milion raseljenih Sirijaca živi u šatorima na sjeveru Sirije, raspoređenih u 1.150 kampova, uključujući 801 u sjeverozapadnom gradu Idlibu i 349 u Halepu.

Tokom sirijskog ustanka i građanskog rata od 2011. do 2024. godine, svrgnuti režim Bashara al-Assada raselio je milione civila unutar i izvan zemlje, a dio njih živi u kampovima na sjeveru u teškim uslovima.

Sharaa je rekao da cilj zatvaranja kampova predstavlja praktično utjelovljenje globalnog akcionog plana za klimu i zdravlje.

"Glavni put zaštite ljudi od posljedica povezanih s klimatskim promjenama leži u osiguravanju njihovog povratka iz ranjivih okruženja u stabilnost, siguran život i ljudsko dostojanstvo", rekao je.

"Sirija je danas ovdje da ojača konstruktivna partnerstva zasnovana na razmjeni stručnosti i resursa u službi zdravlja ljudi te pružamo ruku saradnje kako bi naše iskustvo predstavljalo dodatnu vrijednost u ovom zajedničkom humanitarnom naporu", dodao je.

"Veliki izazovi s kojima smo se suočili i koje sada postepeno prevazilazimo dali su našoj zemlji otpornost koja je čini ključnim stubom u zaštiti globalne zdravstvene sigurnosti", rekao je Sharaa.

U decembru 2024. godine Assad, koji je Sirijom vladao gotovo 25 godina, pobjegao je u Rusiju, čime je okončana višedecenijska vladavina stranke Baas započeta 1963. godine. Prijelazna administracija pod vodstvom Sharae formirana je u januaru 2025. godine.