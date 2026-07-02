Sirijski MVP sastao se s libanskim liderima u Bejrutu kako bi učvrstili veze i unaprijedili saradnju Razgovori su fokusirani na bilateralne veze, suverenitet, ekonomsku saradnju, navodi sirijsko Ministarstvo vanjskih poslova

Sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani održao je u četvrtak u Bejrutu niz sastanaka na visokom nivou s visokim libanskim dužnosnicima, fokusirajući se na jačanje bilateralnih veza, poštovanje suvereniteta i jačanje ekonomske saradnje, saopćilo je sirijsko Ministarstvo vanjskih poslova.

Shaibani se sastao sa libanskim premijerom Nawafom Salamom, gdje su dvije strane razgovarale o načinima unapređenja odnosa između dvije susjedne zemlje i naglasile važnost međusobnog poštovanja suvereniteta.

Tokom sastanka, dvije strane potpisale su i sporazum o uspostavljanju višeg komiteta Sirije i Libana, čiji je cilj institucionalizacija bilateralne koordinacije i proširenje ekonomske saradnje.

Ministar vanjskih poslova se sastao i sa predsjednikom libanskog parlamenta Nabihom Berrijem, gdje su dvije strane razmijenile mišljenja o regionalnom razvoju i pitanjima od zajedničkog interesa.

U odvojenom sastanku, Shaibani je razgovarao sa velikim muftijom Libana Abdelom Latifom Derianom, pri čemu su obje strane naglasile važnost jačanja vjerskih i bratskih veza i promoviranja suživota i pluralizma.

On se također susreo s veteranskim vođom libanskih Druza Walidom Jumblatom, a razgovori su se fokusirali na očuvanje jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Sirije, kao i na izglede za proširenje bilateralne saradnje.

Ranije tokom dana, Shaibani se sastao sa libanskim predsjednikom Josephom Aounom, gdje su dvije strane razgovarale o jačanju bilateralnih odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju i dobrosusjedstvu, uz proširenje ekonomske saradnje i razmatranje regionalnih i međunarodnih dešavanja od zajedničkog interesa.

Shaibani je ranije u četvrtak stigao u zvaničnu posjetu Bejrutu, koja je uslijedila u vrijeme kada Sirija i Liban nastoje otvoriti novo poglavlje u bilateralnim odnosima nakon pada režima Bashara al-Assada u decembru 2024.