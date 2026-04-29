Sirijski izaslanik pri UN-u kaže da izraelske snage traže sva moguća sredstva da isprovociraju sirijski narod

Sirijski izaslanik pri Ujedinjenim nacijama Ibrahim Olabi izjavio je u utorak da Izrael namjerno destabilizira Siriju, upozoravajući da izraelske snage rade na tome da isprovociraju Damask ​​čak i dok zemlja provodi napore za regionalnu stabilizaciju.

Obraćajući se otvorenoj debati Vijeća sigurnosti UN-a o Bliskom istoku, Olabi je rekao da su napori Sirije da uspostavi sigurnost široko pozdravljeni na međunarodnoj razini, ali da ih trenutno potkopava samo izraelska okupacija i njene kriminalne prakse na jugu Sirije.

Dalje je izjavio da izraelske okupacijske snage traže sva moguća sredstva da isprovociraju sirijski narod.

Uprkos oštrim kritikama Izraela, Olabi je priznao da je šira regionalna slika pokazala određeno poboljšanje.

"Iako se situacija u regiji danas poboljšana, konačno rješenje sukoba još nije postignuto i situacija je i dalje podložna ponovnom pogoršanju", rekao je.

Pohvalio je međunarodne posrednike za njihovu stabilizirajuću ulogu, rekavši da svijet mora zahvaliti svim zemljama koje igraju posredničku ulogu, posebno prijateljskoj državi Pakistanu, zajedno sa zaljevskim arapskim državama, Egiptom i Turskom.

Olabi je također izrazio podršku diplomatskom angažmanu Washingtona u obuzdavanju eskalacije u regiji, posebno naporima predsjednika Donalda Trumpa, i pozdravio produženje primirja u Libanu.

"Tokom proteklih nekoliko sedmica, Bliski istok svjedoči ozbiljnoj egzistencijalnoj prijetnji", rekao je Ibrahim Olabi.

Po pitanju naoružanih frakcija, podržao je potez Bejruta protiv nezavisne vojne aktivnosti Hezbolaha, pozdravljajući odluku libanske vlade da odbaci sve vojne ili sigurnosne akcije pokrenute s libanonske teritorije izvan okvira legitimnih državnih institucija, uključujući oružje Hezbolaha.

Upozoravajući na izraelske akcije na okupiranoj Zapadnoj obali, upozorio je na ozbiljnu eskalaciju i jednostrane i ilegalne izraelske mjere na okupiranoj Zapadnoj obali i pozvao na prekid svih akcija koje potkopavaju dvodržavno rješenje.