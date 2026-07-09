Izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova kaže da su ćelije umiješane u atentate, pljačke i finansiranje terorističke grupe

Sirijske vlasti uhapsile visokopozicioniranog vođu ISIS-a i razbile terorističke ćelije Izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova kaže da su ćelije umiješane u atentate, pljačke i finansiranje terorističke grupe

Sirijske vlasti su razbile ćelije povezane s terorističkom grupom ISIS i uhapsile visokog vođu zajedno s nekoliko članova, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova u četvrtak, javlja Anadolu.

Razbijene ćelije bile su umiješane u atentate, pljačke i finansiranje terorističke grupe, objavila je Sirijska arapska novinska agencija (SANA), pozivajući se na izvor iz ministarstva.

Izvor nije odmah pružio više detalja o identitetu uhapšenih, lokaciji operacije ili broju pritvorenih osumnjičenih.

ISIS je 2014. godine zauzeo velike dijelove Sirije i susjednog Iraka prije nego što ga je 2019. godine teritorijalno porazila međunarodna koalicija predvođena SAD-om i njeni lokalni partneri u Siriji.

Od svrgavanja Bashara al-Assada krajem 2024. godine, nova sirijska administracija poduzela je niz mjera za vraćanje sigurnosti širom zemlje.

Assad, koji je vladao Sirijom skoro 25 godina, pobjegao je u Rusiju u decembru, čime je okončana vladavina Baas stranke, koja je trajala od 1963. godine. Prelazna administracija koju je predvodio predsjednik Ahmad al-Sharaa formirana je u januaru.