Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo da je osumnjičeni nadgledao skladištenje sarina i proizvodnju hemijskog oružja u vrijeme bivše vlasti

Sirija uhapsila bivšeg zvaničnika Assadovog režima zaduženog za zalihe sarina Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo da je osumnjičeni nadgledao skladištenje sarina i proizvodnju hemijskog oružja u vrijeme bivše vlasti

Sirijske vlasti uhapsile su bivšeg zvaničnika odgovornog za zalihe gasa sarina i proizvodnju hemijskog oružja tokom vlasti svrgnutog predsjednika Bashara al-Assada, saopćilo je u srijedu Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Izvor iz Ministarstva, kojeg je prenijela Sirijska arapska novinska agencija SANA, kazao je da je osumnjičeni uhapšen u zapadnoj pokrajini Latakija.

Prema navodima izvora, uhapšeni je tokom Assadove ere nadgledao objekte za skladištenje gasa sarina i proizvodnju hemijskog oružja.

Agencija nije objavila identitet osumnjičenog niti detalje operacije hapšenja.

Gas sarin korišten je u jednom od najsmrtonosnijih hemijskih napada tokom sirijskog ustanka, kada je Assadov režim 21. augusta 2013. izveo napade na Istočnu Gutu i Moadamiyat al-Sham.

U napadu je ubijeno više od 1.400 civila, uključujući stotine žena i djece, dok je više od 10.000 ljudi povrijeđeno.

Nakon napada, Sirija je 13. septembra 2013. pristupila Organizaciji za zabranu hemijskog oružja (OPCW), a Vijeće sigurnosti UN-a je kasnije istog mjeseca usvojilo Rezoluciju 2118 o uništavanju programa hemijskog oružja te zemlje.

OPCW i Ujedinjene nacije potom su uspostavili zajedničku misiju koja je u augustu 2014. proglasila uništavanje prijavljenih sirijskih zaliha hemijskog oružja završenim.

Međutim, kasnije se pokazalo da je uništavanje bilo ograničeno na lokacije koje je prijavio Assadov režim, jer su njegove snage nakon toga izvele brojne hemijske napade koristeći hlor i sarin u nekoliko gradova, posebno u Halepu na sjeveru Sirije.

U aprilu 2021. godine države članice OPCW-a glasale su za suspenziju određenih prava i privilegija Sirije nakon što je organizacija zaključila da su snage sirijske vlade koristile hemijsko oružje u napadima na grad Ltamenah u pokrajini Hama u martu 2017. godine i grad Saraqib u pokrajini Idlib u februaru 2018. godine.

Hapšenje je uslijedilo nekoliko dana nakon što je Izvršno vijeće OPCW-a usvojilo odluku o vraćanju prava i privilegija Siriji u okviru Konvencije o hemijskom oružju.

U novembru 2025. godine Sirija je obnovila rad svoje stalne misije pri OPCW-u u Haagu i imenovala Mohammeda Katouba za svog stalnog predstavnika.