Sirija uhapsila bivšeg predsjedničkog pomoćnika zbog zloupotreba iz Assadove ere General-major Wajih Ali al-Abdullah služio je 13 godina kao direktor za vojna pitanja u predsjedničkoj palati pod Assadom

Sirijske vlasti objavile su u subotu hapšenje bivšeg predsjedničkog pomoćnika optuženog za umiješanost u zloupotrebe počinjene tokom Assadove ere, prenosi Anadolu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je na američkoj društvenoj mreži X da su sigurnosne snage, u koordinaciji s Upravom za borbu protiv terorizma, uhapsile general-majora Wajiha Alija al-Abdullaha u „brzoj sigurnosnoj operaciji“.

Al-Abdullah je 13 godina služio kao direktor za vojna pitanja u predsjedničkoj palati pod smijenjenim predsjednikom Basharom al-Assadom, navode iz ministarstva.

Opisali su Al-Abdullaha kao „jednog od stubova užeg kruga bivšeg režima“ i optužili ga za koordinaciju „represivnih praksi i teških kršenja“ nad sirijskim civilima tokom godina njegove službe.

Istrage su pokazale da je Al-Abdullah obavljao tu funkciju između 2005. i 2018. godine, što je period koji je ministarstvo opisalo kao najkrvaviju fazu u novijoj historiji Sirije.

Hapšenje je dio kampanje usmjerene protiv bivših sirijskih vojnih i sigurnosnih zvaničnika optuženih za umiješanost u kršenja počinjena tokom sirijske revolucije.

U petak su sirijske vlasti privele generala Khardala Ahmada Diouba, koji je optužen za umiješanost u hemijski napad na Istočnu Ghoutu u blizini Damaska.

Hapšenje je uslijedilo nekoliko dana nakon što su vlasti privele Amjada Youssefa, optuženog za izvršenje masakra u naselju Tadamon u Damasku 2013. godine.

Assad, koji je vladao Sirijom skoro 25 godina, pobjegao je u Rusiju 8. decembra 2024. godine, čime je okončana decenijama duga vladavina Baas partije koja je počela 1963. godine. Prelazna administracija predvođena predsjednikom Ahmadom al-Sharaom formirana je u januaru 2025. godine.