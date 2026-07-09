Sirija uhapsila ćeliju odgovornu za „terorističke bombaške napade“ u Damasku Ministar unutrašnjih poslova najavio objavu identiteta i uloga članova nakon završetka istrage

Sirijski ministar unutrašnjih poslova Anas Khattab izjavio je u četvrtak da su vlasti uhapsile ćeliju odgovornu za „terorističke bombaške napade“ koji su prije dva dana pogodili Damask.

„Ćelija odgovorna za terorističke bombaške napade koji su prije dva dana ciljali Damask sada je u našem pritvoru“, rekao je Khattab u saopćenju koje prenosi sirijska državna novinska agencija SANA.

Dodao je da će vlasti objaviti „identitete članova ćelije, njihove uloge i sve njihove povezanosti“ nakon što istraga bude završena.

Khattab nije iznio dodatne detalje o osumnjičenima niti o okolnostima njihovog hapšenja.