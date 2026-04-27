Sirija razbila „terorističku ćeliju" koja je planirala sabotažu u Homsu

Sirijske snage sigurnosti razbile su „terorističku ćeliju“ koja je planirala sabotažu u zapadnoj provinciji Homs, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u ponedjeljak.

U saopštenju Ministarstva navodi se da je zavjeru, koja je ciljala sigurnost i stabilnost u Homsu, osujetila unutrašnja sigurnosna snaga, u saradnji s Općom obavještajnom službom.

„Operacija je rezultat preciznih obavještajnih napora“, saopštilo je Ministarstvo, dodajući da su specijalizirane jedinice izvršile raciju usmjerenu na lokaciju gdje su se skrivali članovi ćelije.

Operacija je rezultirala „neutralizacijom dva člana“ i osiguranjem pune kontrole nad lokacijom, dodalo je Ministarstvo.

Snage sigurnosti su tokom operacije zaplijenile zalihu oružja, uključujući protivtenkovske raketne bacače, snajperske puške, automatske puške, RPG bacače, municiju i bombe, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je saopštilo da je operacija dio napora za demontiranje uspavanih ćelija i presijecanje izvora "terorizma", naglašavajući punu spremnost za suočavanje sa svim prijetnjama javnoj sigurnosti i nacionalnoj sigurnosti.

Nova sirijska administracija pojačala je napore za vraćanje sigurnosti i uspostavljanje kontrole kao dio širih planova za oporavak od godina rata i obnovu i stabilizaciju zemlje.