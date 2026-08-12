Damask tvrdi da taj potez krši njen suverenitet

Sirija protestuje UN-u zbog kolumbijskog priznanja izraelskog suvereniteta nad Golanom Damask tvrdi da taj potez krši njen suverenitet

Sirija je poslala zvanična pisma generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterresu i predsjedniku Vijeća sigurnosti UN-a, odbacujući kolumbijsko priznanje izraelskog suvereniteta nad okupiranom sirijskom Golanskom visoravni, objavila je u srijedu državna novinska agencija SANA, prenosi Anadolu.

Prema SANA-i, pisma su prenijela protest, osudu i kategoričko odbacivanje sirijskog priznanja onoga što je Kolumbija opisala kao "izraelski suverenitet" nad okupiranom sirijskom Golanskom visoravni.

Nije objavljeno više detalja.

Ovaj potez dolazi nakon što je Kolumbija priznala izraelski suverenitet nad okupiranom sirijskom Golanskom visoravni, što je izazvalo prigovore Sirije i nekoliko zemalja u regionu.