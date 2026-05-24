Sirija održava parlamentarne izbore u Hasaki i Ain al-Arabu Biračka mjesta otvorena u sjeveroistočnim i sjevernim dijelovima zemlje, glasanje traje do podne

U nedjelju je počelo glasanje u pojedinim distriktima sjeveroistočne i sjeverne Sirije na izborima za članove Narodne skupštine (parlamenta), saopćio je Visoki komitet za izbore za Narodnu skupštinu.

Biračka mjesta otvorena su u distriktima Hasaka i Qamishli u provinciji Hasaka, kao i u distriktu Ain al-Arab u provinciji Halep, javila je agencija SANA, pozivajući se na komitet.

Komitet je naveo da se za dva mjesta u Ain al-Arabu takmiči 12 kandidata iz izbornog tijela od 100 članova, dok se za tri mjesta u Hasaki natječe 13 kandidata, a pravo glasa ima 150 delegata.

U Qamishliju se sedam kandidata bori za četiri mjesta unutar izbornog tijela od 198 članova.

SANA je navela da su u distriktu al-Malikiyah u Hasaki dodijeljena mjesta popunjena bez izbora, nakon što su se prijavila samo dva kandidata.

Glasanje će trajati do podneva i može biti produženo za jedan sat ako se ne postigne minimalni cenzus izlaznosti.

Prebrojavanje glasova počet će odmah nakon zatvaranja biračkih mjesta, a preliminarni rezultati očekuju se kasnije u nedjelju.

U oktobru 2025. Sirija je održala prve parlamentarne izbore nakon pada režima Bashara al-Assada krajem 2024. godine.

U augustu 2025. izborna komisija je odgodila glasanje u provincijama Suwayda, Rakka i Hasaka zbog sigurnosnih izazova.

U martu ove godine izbori su održani u Rakki, gdje su četiri kandidata osvojila mandate nakon izlaznosti već od 90 posto.

Narodna skupština od 210 članova ima mandat od 30 mjeseci, uz mogućnost produženja u okviru četverogodišnjeg prijelaznog perioda, s opcijom dodatnog jednogodišnjeg produženja.

Skupština je nadležna za predlaganje i usvajanje zakona, izmjene ili ukidanje postojećih zakona, ratifikaciju međunarodnih sporazuma, usvajanje državnog budžeta i davanje amnestija.