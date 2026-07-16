Zajednički odbor će unaprijediti saradnju na ekonomskom oporavku, obnovi, investicijama i pitanjima izbjeglica

Sirija i Njemačka obnovile saradnju: Potpisan sporazum o zračnom saobraćaju i pokrenut zajednički odbor Zajednički odbor će unaprijediti saradnju na ekonomskom oporavku, obnovi, investicijama i pitanjima izbjeglica

Sirija i Njemačka potpisale su u četvrtak sporazum o zračnom saobraćaju i najavile formiranje zajedničkog odbora za unapređenje saradnje čiji fokus će biti na ekonomskom oporavku, obnovi, investicijama i pitanjima izbjeglica, javlja Anadolu.

Deklaraciju o osnivanju Zajedničkog sirijsko-njemačkog odbora potpisali su u Damasku Qutaiba Kadish, direktorica za međunarodnu saradnju u sirijskom Ministarstvu vanjskih poslova, i njemački državni ministar u Ministarstvu vanjskih poslova Geza Andreas von Geyr, objavila je novinska agencija SANA.

Nakon potpisivanja, odbor je održao inauguralnu sjednicu, kojom su kopredsjedavali sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani i Von Geyr.

Prema SANA-i, odbor će se baviti ekonomskim oporavkom, obnovom, naporima za privlačenje zajedničkih investicija i saradnjom u sektorima energetike, transporta i civilnog zrakoplovstva.

Također će se raspravljati o tranzicijskoj pravdi, nestalim osobama, sirijskim izbjeglicama u Njemačkoj i načinima olakšavanja njihovog dobrovoljnog povratka.

Samah Arabi, zamjenik šefa sirijskog Generalnog tijela za civilno zrakoplovstvo i zračni promet, i Von Geyr potpisali su sporazum o zračnom prometu između dvije zemlje.

SANA je objavila da se sporazum temelji na zajedničkoj izjavi o namjerama potpisanoj u Berlinu 30. marta i uspostavlja pravni i regulatorni okvir koji reguliše zračne veze između Sirije i Njemačke.

Faza implementacije uključivat će koordinaciju između vlasti civilnog zrakoplovstva dvije zemlje, određivanje aviokompanija, regulaciju prometnih prava i učestalosti letova, te izdavanje tehničkih i sigurnosnih odobrenja potrebnih za obavljanje letova.

Njemačka je ponovo otvorila svoju ambasadu u Damasku 25. marta 2025. godine, nakon 13-godišnjeg zatvaranja uzrokovanog sigurnosnom situacijom tokom ustanka protiv režima Bashara al-Assada između 2011. i 2024. godine.

Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa, koji je preuzeo dužnost nakon Assadovog svrgavanja, 29. marta 2026. godine zvanično je posjetio Berlin.