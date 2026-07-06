Francuska će doprinijeti razvoju sirijske infrastrukture i finansijskog sektora, kaže sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa

Sirija i Francuska će potpisati sporazume tokom Macronove posjete Francuska će doprinijeti razvoju sirijske infrastrukture i finansijskog sektora, kaže sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa

Sirija i Francuska će potpisati sporazume tokom posjete francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Damasku, izjavio je u ponedjeljak sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa, prenosi Anadolu.

„Francuska će doprinijeti razvoju sirijske infrastrukture i finansijskog sektora“, rekao je Sharaa za francusku BFM TV u intervjuu koji je prenijela novinska agencija SANA.

Postoji „mnogo drugih sektora“ u kojima Francuska može igrati ulogu, napomenuo je on.

„Sirija je trenutno u fazi rekonstrukcije i posjeduje mnogo resursa“, kazao je Sharaa. „Potrebne su joj zemlje koje su napredne u tehnologiji, a Francuska je jedna od najnaprednijih zemalja u ovoj oblasti.“

Macronova posjeta Siriji predstavlja „značajan razvoj u odnosima dvije zemlje“, naglasio je on.

Macron je doputovao u Damask rano u ponedjeljak, što je prva posjeta jednog zapadnog lidera Siriji od svrgavanja režima Bashara al-Assada u decembru 2024. godine.