Sirene za zračnu opasnost probudile istočnu Poljsku nakon ruskih napada na Ukrajinu Poljska vojska angažovala borbene avione i avion za rano upozoravanje radi zaštite zračnog prostora

Sirene za zračnu opasnost oglasile su se rano u četvrtak na istoku Poljske nakon što je Rusija saopćila da je tokom noći izvela napade na Ukrajinu, javila je poljska televizija TVP World.

Stanovnike istočnog poljskog grada Lublina i obližnjeg grada Krasnystawa probudile su sirene upozorenja nakon što je Vladin centar za sigurnost aktivirao sistem za uzbunjivanje zbog ruskih napada u blizini granice.

Uzbune su trajale nekoliko minuta, a Operativna komanda Oružanih snaga Poljske rasporedila je borbene avione i avion za rano upozoravanje iz zraka, te podigla nivo pripravnosti sistema protuzračne odbrane i radara.

"Ove aktivnosti imaju preventivni karakter i usmjerene su na osiguravanje i zaštitu zračnog prostora, posebno u područjima koja se nalaze uz ugrožene regije", saopćila je vojska.

Komanda je kasnije navela da se jedan objekt približio poljskoj granici na udaljenost od oko pet kilometara prije nego što je promijenio pravac, a drugi je nakratko ušao u poljski zračni prostor, što je dovelo do angažovanja borbenog aviona F-16 radi njegove identifikacije.

Objekt je kasnije nestao s radara, a sumnja se da se srušio na nenaseljenom području Lublinske regije, gdje su u toku operacije potrage.

Vlasti su saopćile da je u ruskim zračnim napadima u četvrtak poginulo osam osoba u različitim ukrajinskim regijama, a obje strane su razmijenile optužbe zbog noćnih napada.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kasno u srijedu da je dobio izvještaj od komandanta Ratnog zrakoplovstva Anatolija Krivonozhka te upozorio na veliku vjerovatnoću da će Rusija tokom noći izvesti masovni napad.

Ministarstvo odbrane Rusije saopćilo je da je tokom noći izvelo masovni napad na Ukrajinu, navodeći da su mete bili vojni aerodromi, objekti vojno-industrijskog kompleksa, kao i centri vojne telekomunikacijske i logističke infrastrukture u više ukrajinskih regija.