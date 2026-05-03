Sir Alex Ferguson primljen u bolnicu nakon što mu je pozlilo uoči utakmice Manchester Uniteda protiv Liverpoola Legendarni trener Manchester Uniteda osjetio je tegobe prije derbija na Old Traffordu

Legendarni bivši menadžer Manchester United Alex Ferguson primljen je u bolnicu nakon što mu je pozlilo uoči nedjeljne utakmice protiv Liverpoola, javlja Anadolu.

Osamdesetčetverogodišnji Ferguson nalazio se na Old Trafford kako bi pratio veliki derbi Premijer lige između dva rivala.

Prema navodima Sky Sports, Ferguson je pri svijesti i podvrgnut je preventivnim pregledima.

Tokom svoje 26-godišnje karijere na klupi Manchester Uniteda, od 1986. do penzionisanja 2013. godine, Ferguson je osvojio 13 titula Premijer lige i dva trofeja UEFA Lige prvaka.

U svojoj bogatoj karijeri osvojio je ukupno 38 trofeja s Unitedom, kao i tri titule škotskog prvenstva i četiri škotska kupa s Aberdeenom.

Ferguson je također vodio St Mirren i reprezentaciju Škotske, uključujući nastup na FIFA Svjetskom prvenstvu 1986. godine, nakon igračke karijere u kojoj je kao napadač bio najbolji strijelac škotske Prve divizije u sezoni 1965/66.