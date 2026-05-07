Sin vođe Hamasa u Gazi teško ranjen u izraelskom napadu Khalil al-Hayya kaže da je napad u kojem je ubijena jedna osoba i teško ranjen njegov sin imao za cilj vršenje pritiska na palestinske pregovarače

Sin vođe Hamasa u Gazi Khalila al-Hayye teško je ranjen u izraelskom zračnom napadu u gradu Gazi, saopćila je palestinska grupa u srijedu navečer, javlja Anadolu.

U izjavi za Al Jazeeru, al-Hayya je rekao da je Hamza al-Sharbasi ubijen u napadu na naselje Daraj u gradu Gazi, dok su njegov sin Azzam i nekoliko drugih osoba zadobili teške povrede.

Al-Hayya je opisao napad kao "produženje izraelske agresije protiv naših ljudi svugdje" i povezao ga s onim što je rekao da su izraelski pokušaji vršenja pritiska na palestinske pregovarače putem "ubijanja, terora i zastrašivanja".

Rekao je da je politička poruka napada bila prisiliti palestinske pregovarače i lidere na predaju, uz poruku da ni oni ni njihova djeca nisu van dometa napada.

Iako nije jasno potvrdio da li je njegov sin bio meta napada, al-Hayya je rekao da Izrael "preuzima odgovornost kada operacije uspiju, a izmišlja različita opravdanja kada ne uspiju", dodajući da su atentati postali svakodnevni dio sistematske politike zastrašivanja.

Rekao je da takvi napadi neće slomiti volju Palestinaca, naglašavajući da Palestinci "neće napustiti svoju zemlju i neće se predati".

Al-Hayya je optužio Izrael da se nije pridržavao prve faze sporazuma o prekidu vatre, rekavši da je više od 850 Palestinaca ubijeno u proteklih sedam mjeseci, uz hiljade povreda usred sistematskog izgladnjivanja i ograničenja isporuke pomoći.

Rekao je da je Hamas podnosio dnevne izvještaje o kršenjima prekida vatre posrednicima i garantorima, pozivajući posebno Sjedinjene Američke Države da izvrše pritisak na Izrael da provede sporazum.

Ove primjedbe su uslijedile nekoliko sati nakon što je pet Palestinaca, uključujući policajca, ubijeno, a nekoliko drugih ranjeno u izraelskim napadima na civilna okupljanja i policijsko vozilo u sjevernoj i južnoj Gazi usred kontinuiranih kršenja prekida vatre.

Hamas je u srijedu optužio Izrael za eskalaciju napada u Gazi, što predstavlja kršenje sporazuma o prekidu vatre, te pozvao SAD i zemlje posrednice da intervenišu kako bi zaustavile ofanzivu.

Sporazum o prekidu vatre u Sharm el-Sheichu potpisan je u oktobru 2025. godine pod pokroviteljstvom Egipta, SAD-a, Katara i Turske, a stupio je na snagu 10. oktobra.

Izrael je nastavio kršiti sporazum, što je rezultiralo smrću 837 Palestinaca i ranjavanjem 2.381, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Prekid vatre je uslijedio nakon dvogodišnjeg izraelskog rata koji je počeo 8. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno više od 72.000 Palestinaca, ranjeno više od 172.000 i uništeno oko 90 posto civilne infrastrukture Gaze.