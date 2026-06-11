Elias Abu Safiya kaže da je porodica na njegovom posljednjem pojavljivanju na sudu vidjela bol urezanu na očevom licu

Sin pritvorenog direktora bolnice u Gazi kaže da je otac pokazivao znakove mučenja i pogoršanja zdravstvenog stanja Elias Abu Safiya kaže da je porodica na njegovom posljednjem pojavljivanju na sudu vidjela bol urezanu na očevom licu

Sin pritvorenog palestinskog pedijatra Hussama Abu Safiye rekao je u četvrtak da je njegov otac pokazivao vidljive znakove mučenja i pogoršanja zdravstvenog stanja tokom svog posljednjeg pojavljivanja pred izraelskim sudom.

Elias Abu Safiya je za Anadolu rekao da je porodica bila šokirana nakon što je vidjela direktora bolnice u Gazi kako se pojavljuje putem video linka iz izraelskog zatvora tokom saslušanja pred Vrhovnim sudom Izraela u Jerusalemu u srijedu.

“Porodica nije samo vidjela lice našeg oca nakon dugih mjeseci odsustva, vidjeli smo bol urezanu u njegove crte lica“, rekao je.

Rekao je da su znakovi mučenja bili vidljivi na lijevoj strani lica Abu Safiye, dok se čini da se kožna bolest proširila na njegove ruke.

“Izgledao je iscrpljen nakon mjeseci patnje“, dodao je Elias.

Rekao je da je porodica imala nadu da će ih njegovo pojavljivanje umiriti u vezi s njegovim stanjem, ali su umjesto toga suočeni s slikom koja odražava razmjere onoga što on proživljava iza rešetaka.

“Ono što najviše boli jeste vidjeti čovjeka koji je svoj život posvetio liječenju ranjenih i spašavanju pacijenata u ovom stanju, dok svijet šuti“, rekao je Elias.

- Neopisiv šok

Elias je rekao da je porodica njegovo stanje doživjela s ogromnim šokom, opisujući trenutke šutnje u kući prije nego što su se rođaci rasplakali.

Rekao je da je posljednje pojavljivanje produbilo strahove za očevu zdravstvenu situaciju i otvorilo zabrinutost zbog onoga što možda proživljava daleko od kamera.

“Ako su to tragovi koji su vidljivi javnosti, koliko je patnje još skriveno iza zidova zatvora?“ rekao je.

Elias je dodao da se porodica osjeća bespomoćno dok gleda kako Abu Safiya pati, bez mogućnosti da ga utješi ili zaštiti.

Opisao je sliku ne kao samo još jednu fotografiju zatvorenika, nego kao humanitarni krik pedijatra koji je godinama služio drugima, a sada treba da svijet stane uz njega.

- Prvo pojavljivanje nakon više od godinu dana

Ranije u srijedu, Abu Safiya se prvi put javno pojavio nakon više od godinu dana pritvora tokom saslušanja pred Vrhovnim sudom Izraela, gdje je zatražio hitno puštanje na slobodu i opisao svoje pritvaranje kao nepravedno i proizvoljno, prema njegovom advokatu Nasseru Abu Odehu.

Abu Odeh je rekao da je sud odgodio odluku o tome da li će pritvor Abu Safiye biti produžen za još nekoliko sati ili dana.

Abu Safiya, koji je služio kao direktor bolnice “Kamal Adwan“ u Gazi, pritvoren je od strane izraelskih snaga 27. decembra 2024. godine nakon što su trupe upale u bolnicu tokom vojnih operacija na sjeveru Gaze.

U ranijim izjavama, organizacije za ljudska prava i advokati su rekli da je tokom pritvora Abu Safiya pretrpio ozbiljan gubitak težine, kožne infekcije i medicinski nemar.

Organizacije za ljudska prava, uključujući Amnesty International, također su izvijestile da je pritvoreni pedijatar bio izložen zlostavljanju i maltretiranju u izraelskom pritvoru.

Prema palestinskim i izraelskim organizacijama za ljudska prava, oko 9.500 Palestinaca i dalje se nalazi u izraelskim zatvorima, gdje pritvorenici suočavaju se s mučenjem, glađu i medicinskim nemarom koji su doveli do smrti desetina zatvorenika.

Izraelski genocidni rat u Gazi od oktobra 2023. godine ubio je skoro 73.000 Palestinaca i ranio više od 173.000, većinom žena i djece, prema palestinskim podacima.

Uprkos primirju koje je stupilo na snagu prošlog oktobra, izraelska vojska je od tada ubila 981 Palestinca i ranila 3.104 u gotovo svakodnevnim napadima, prema Ministarstvu zdravstva Gaze.