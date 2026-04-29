Sin indijskog milijardera nudi da uzme nilske konje kolumbijskog narkobosa Escobara Kolumbija je ovog mjeseca odobrila planove za klanje 80 nilskih konja koji lutaju centralnom regijom

Sin indijskog milijardera ponudio je da uzme 80 nilskih konja koji potiču od životinja koje je u Kolumbiju uveo narkobos Pablo Escobar, javlja Anadolu.

Anant Ambani, sin indijskog milijardera Mukesha Ambanija i osnivač Vantare - globalne inicijative za očuvanje, spašavanje i rehabilitaciju divljih životinja sa objektom koji se nalazi u zapadnoj indijskoj državi Gujarat - formalno je zatražio od vlade Kolumbije da zaustavi odluku o uništavanju nilskih konja i "razmotri humanu alternativu".

"Ovih 80 nilskih konja nisu birali gdje su rođeni, niti su stvorili okolnosti s kojima se sada suočavaju", rekao je Anant Ambani u pismu upućenom kolumbijskoj ministrici okoliša Irene Velez Torres.

"Oni su živa, osjećajna bića i ako imamo mogućnost da ih spasimo sigurnim i humanim rješenjem, imamo odgovornost da pokušamo."

Kolumbija je ovog mjeseca odobrila planove za uništavanje desetina nilskih konja koji lutaju regijom u središtu zemlje.



Kolumbijski sliv rijeke Magdalena dom je procijenjenih 200 nilskih konja.

Velez je na konferenciji za novinare ovog mjeseca rekao da je vlada odobrila plan za uništavanje desetina nilskih konja koji slobodno lutaju regijom, nakon što je narkobos Pablo Escobar doveo nekoliko u zemlju 1980-ih. S obzirom na to da je broj rastao tokom godina, vlasti kažu da populacija sada predstavlja prijetnju lokalnom ekosistemu.

U saopćenju koje je izdala Vantara navodi se da je kolumbijskim vlastima ponuđen sveobuhvatan prijedlog koji uključuje veterinarsko vodstvo, "stručnost u hvatanju i transportu, protokole biosigurnosti, namjenski dizajnirano prirodno okruženje u Gujaratu razvijeno da odražava ključne karakteristike trenutnog okruženja nilskih konja i doživotnu njegu za svih 80 jedinki."

"Vantara je formalno zatražila odgodu smrtonosne mjere dok se ova alternativa pravilno ne procijeni i potvrdila je spremnost da se direktno angažuje s kolumbijskim vlastima kako bi predstavila detaljan naučni, operativni i prijedlog za dobrobit životinja", navodi se u saopćenju.