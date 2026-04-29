Siljanovska-Davkova i Parmelin: Švicarska pridaje veliki značaj miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu Prva zvanična posjeta švicarskog predsjednika Sjevernoj Makedoniji ocijenjena historijskom

Predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova ocijenila je posjetu švicarskog predsjednika kao historijsku, ističući značaj podrške Švicarske njenoj zemlji, javlja Anadolu.

Na zajedničkoj konferenciji za medije nakon sastanka s predsjednikom Guyom Parmelinom, Siljanovska-Davkova je kazala da je ovo prvi put da jedan predsjednik Švicarske boravi u zvaničnoj posjeti zemlji, ocijenivši događaj kao historijski dan za Sjevernu Makedoniju.

Siljanovska-Davkova je naglasila da prisustvo švicarskog predsjednika u Skoplju pokazuje koliko Švicarska pridaje značaj Zapadnom Balkanu te predstavlja dodatni podsticaj razvoju bilateralnih odnosa. Ona je Švicarsku istakla kao model demokratskog društva, posebno naglašavajući političku kulturu učešća građana, lokalnu samoupravu i direktnu demokratiju.

Predsjednica je istakla da je Švicarska primjer uspješne višejezične federalne države u kojoj se razlike prevazilaze znanjem, građanskim kapacitetima i funkcionalnim institucijama.

"Zaključili smo da ostvarujemo napredak u dijalogu, jer se on zasniva na međusobnom poštovanju, te želimo nastaviti u istom duhu, posebno u okviru OSCE, ali i u Ujedinjenim nacijama i Vijeću Evrope", rekla je.

Dodala je da je Švicarska jedan od najvećih donatora Sjevernoj Makedoniji, s kontinuiranom podrškom tokom tri decenije u oblastima demokratskog upravljanja, ekonomskog razvoja i zaštite okoliša. Posebno je izdvojila podršku parlamentu kroz programe unapređenja zakonodavnog procesa, nadzorne funkcije i transparentnosti.

Siljanovska-Davkova je spomenula i program za period 2025–2028, kao i podršku reformama povezanim s evropskim integracijama, naglašavajući da prioritet ostaje saradnja u obrazovanju, nauci, kulturi i sportu, kao i proces pristupanja Evropskoj uniji.

S druge strane, Parmelin je potvrdio da je njegova posjeta Skoplju historijska, ističući snažne odnose i saradnju između dvije zemlje.

"Naši bilateralni odnosi do sada su obilježeni Programom saradnje Švicarske i snažnim prisustvom dijaspore iz Sjeverne Makedonije u Švicarskoj, koja doprinosi kulturnoj raznolikosti moje zemlje", kazao je Parmelin.

On je dodao da će ekonomska saradnja biti jedna od ključnih tema njegove posjete, naglašavajući važnost vladavine prava, efikasnosti institucija, stabilnosti i predvidivosti.

"Švicarska pridaje veliki značaj miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Ovaj region je prioritet naše vanjske politike", poručio je Parmelin, dodajući da integracija u Evropsku uniju ostaje ključni faktor za mir i prosperitet regiona.