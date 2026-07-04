Pakistanski premijer poručio da će dogovori s Erdoganom biti pretvoreni u konkretnu ekonomsku i stratešku saradnju

Shehbaz Sharif u Istanbulu: Uspjeh Turske je uspjeh Pakistana, napredak Pakistana je napredak Turske Pakistanski premijer poručio da će dogovori s Erdoganom biti pretvoreni u konkretnu ekonomsku i stratešku saradnju

Premijer Pakistana Shehbaz Sharif izjavio je u Istanbulu da će dogovori postignuti s Turskom biti pretvoreni u konkretne rezultate kroz jaču trgovinu, investicije i stratešku saradnju, poručivši da uspjeh Turske znači uspjeh Pakistana, a da napredak Pakistana znači napredak Turske.

Sharif je govorio na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednikom Republike Turske Recepom Tayyipom Erdoganom nakon sastanka u Istanbulu, ističući da planirane odluke neće ostati samo na papiru.

"Ove odluke će se pretvoriti u veću trgovinu, snažnije investicije, dublju stratešku saradnju i, iznad svega, bolju budućnost za naše narode", rekao je Šerif, dodajući da Pakistan ostaje čvrsto opredijeljen za jačanje jedinstvenog partnerstva s Turskom.

Zahvalio je Erdoganu na gostoprimstvu i opisao Istanbul kao grad gdje se istorija susreće s modernošću i gdje se istok i zapad prepliću.

Pozivajući se na stihove turskog pjesnika Yunusa Emrea, Sharif je naglasio dubinu odnosa dvije zemlje, poručivši da Pakistan i Turska međusobno nalaze dom u srcima svojih naroda.

"Ova jedinstvena veza oblikovana je kroz zajedničku historiju, vjeru, uzajamnu solidarnost i bratske odnose", rekao je Šerif, podsjećajući na međusobnu pomoć u teškim vremenima, uključujući prirodne katastrofe u Pakistanu.

Posebno je istakao doprinos Turske tokom poplava 2010. godine, navodeći da je predsjednik Erdogan tada posjetio pogođena područja, a da je njegova supruga Emine Erdogan pružila ličnu pomoć stradalima.

Sharif je Tursku i Pakistan opisao kao “dva srca i jednu dušu“, pohvalivši Erdoganovo dugogodišnje liderstvo i transformaciju Turske u ekonomsku i stratešku silu.

Govoreći o ekonomskoj saradnji, Šerif je naveo da dvije zemlje teže cilju od pet milijardi dolara međusobne trgovine te da postoji veliki potencijal za jačanje investicija i industrijske saradnje.

Potvrdio je i da Pakistan ostaje dosljedan podršci Turskoj po pitanju Sjevernog Kipra, dok je zahvalio Ankari na podršci pitanju Kašmira.

"Dijalog, diplomatija i međusobno poštovanje ostaju jedini održivi put ka rješavanju sporova i očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti", poručio je Sharif.

Na kraju je naglasio da su odnosi dvije zemlje zasnovani na zajedničkoj viziji budućnosti.

"Današnje odluke neće ostati na papiru. One će se pretvoriti u stvarne rezultate. Uspjeh Turske je uspjeh Pakistana, a napredak Pakistana je napredak Turske", zaključio je pakistanski premijer.