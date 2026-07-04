Sharif na sahrani Khameneija: Pakistan stoji uz Iran Shehbaz Sharif u Teheranu predvodi visoku delegaciju na komemoraciji bivšeg iranskog vrhovnog lidera

Premijer Pakistana Shehbaz Sharif izjavio je u subotu da njegova zemlja stoji uz Iran, dok je prisustvovao sahrani bivšeg vrhovnog lidera Islamske Republike Iran ajatolaha Ali Khameneija, koji je ubijen u američko-izraelskom napadu 28. februara.

"Odao sam počast i prenio najdublje saučešće u ime vlade i naroda Pakistana vladi i bratskom narodu Irana na sahrani pokojnog vrhovnog lidera Islamske Republike Iran, šehida ajatolaha Sayyeda Alija Khameneija", naveo je Sharif u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

"Kao bratski susjed, Pakistan stoji uz Iran u ovom trenutku žalosti", dodao je.

Sharif je u Teheran doputovao u petak zajedno s visokom delegacijom, u kojoj su potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ishaq Dar te načelnik vojske, feldmaršal Asim Munir, kako bi prisustvovali ceremoniji.

On je istakao da će se mudrost i liderstvo bivšeg iranskog lidera na Iran i širi region pamtiti generacijama.

Pakistan je imao posredničku ulogu između SAD-a i Irana, što je dovelo do prekida vatre u aprilu i kasnijeg potpisivanja Islamsabadskog memoranduma prošlog mjeseca.

Taj sporazum je formalno okončao višemjesečni sukob, iako se i dalje iznose optužbe o kršenju primirja.