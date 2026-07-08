U proteklih godinu i po ostvarili smo veliki uspjeh u ujedinjenju zemlje i usmjeravanju na pravi put“, rekao je sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa

Sharaa: Sirija ostvarila veliki napredak ukidanjem američkih sankcija i podrškom Turske i zemalja Zaljeva U proteklih godinu i po ostvarili smo veliki uspjeh u ujedinjenju zemlje i usmjeravanju na pravi put“, rekao je sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa

Predsjednik Sirije Ahmad al-Sharaa izjavio je u srijedu da je Sirija u proteklih godinu i po ostvarila veliki uspjeh u ujedinjenju zemlje zahvaljujući ukidanju američkih sankcija i podršci Turske i zemalja Zaljeva.

“U proteklih godinu i po ostvarili smo veliki uspjeh u ujedinjenju zemlje i usmjeravanju na pravi put“, rekao je Sharaa tokom zajedničke konferencije za novinare s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na marginama samita NATO-a u glavnom gradu Turske Ankari.

“To je zahvaljujući snažnom sirijskom narodu i historijskoj odluci koju je Trump donio da ukine sankcije Siriji. To je također zahvaljujući pomoći svih naših prijatelja u regionu, od Turske i Zaljeva do drugih zemalja u regionu“, rekao je sirijski predsjednik.

Turska je u utorak i srijedu po drugi put domaćin samita NATO-a, nakon samita održanog u Istanbulu 2004. godine, dok se skup održava u vrijeme sve većih izazova s kojima se suočava savez i šire međunarodno sigurnosno okruženje.