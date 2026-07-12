Sharaa poziva na „novo poglavlje“ u historiji Sirije povodom konstituisanja novog parlamenta

Serdar Dincel
12. juli 2026.•Ažuriranje: 12. juli 2026.
Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa pozvao je na „novo poglavlje u istoriji zemlje“, dok je novoizabrani parlament u nedjelju održao svoju prvu sjednicu, javlja Anadolu.
„Danas Sirija piše novo poglavlje u svojoj istoriji – ono koje odražava njenu civilizaciju, vrijednosti i naslijeđe“, rekao je on u obraćanju Narodnoj skupštini, kako prenosi Sirijska arapska novinska agencija (SANA).
„Izgradimo zajedno istoriju moderne Sirije“, dodao je.
On je pozvao parlamentarce da učine parlament „modelom odgovornosti i kompetentnosti“, istovremeno promovišući dijalog, vladavinu prava i poštovanje državnih institucija.