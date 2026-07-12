Sharaa poziva na „novo poglavlje“ u historiji Sirije povodom konstituisanja novog parlamenta Izgradimo zajedno istoriju moderne Sirije, poručio predsjednik Ahmad al-Sharaa u obraćanju parlamentu

Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa pozvao je na „novo poglavlje u istoriji zemlje“, dok je novoizabrani parlament u nedjelju održao svoju prvu sjednicu, javlja Anadolu.

„Danas Sirija piše novo poglavlje u svojoj istoriji – ono koje odražava njenu civilizaciju, vrijednosti i naslijeđe“, rekao je on u obraćanju Narodnoj skupštini, kako prenosi Sirijska arapska novinska agencija (SANA).

„Izgradimo zajedno istoriju moderne Sirije“, dodao je.

On je pozvao parlamentarce da učine parlament „modelom odgovornosti i kompetentnosti“, istovremeno promovišući dijalog, vladavinu prava i poštovanje državnih institucija.