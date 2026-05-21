Seul: Xijeva posjeta Pjongjangu mogla bi otvoriti put za samit Kima i Trumpa Ako se to dogodi, o samitu Kima i Trumpa "sigurno će se raspravljati", kaže ministar za ujedinjenje Chung Dong-young

Južna Koreja je u četvrtak saopštila da bi eventualni samit između Pjongjanga i Washingtona mogao doći na dnevni red ukoliko se ostvari najavljena posjeta kineskog predsjednika Xi Jinpinga Sjevernoj Koreji, prenosi Anadolu.

Novinska agencija Yonhap izvijestila je u srijedu da se očekuje da će Xi posjetiti Sjevernu Koreju već sljedeće sedmice, pozivajući se na izvore iz južnokorejske vlade i ukazujući na nedavne posjete njegovog osoblja zaduženog za sigurnost i ceremonije Pjongjangu.

Ako se to dogodi, o samitu sjevernokorejskog lidera Kim Jong Una i američkog predsjednika Donalda Trumpa "sigurno će se raspravljati", rekao je novinarima u Seulu ministar za ujedinjenje Chung Dong-young, istovremeno napominjući da Peking još uvijek nije potvrdio Xijevu posjetu.

"Gigantske tektonske ploče su u pokretu", rekao je on, misleći na samite na visokom nivou koji uključuju SAD, Kinu i Rusiju.

Američki predsjednik Donald Trump boravio je prošle sedmice u trodnevnoj posjeti Kini, dok je ruski predsjednik Vladimir Putin uslijedio s dvodnevnom posjetom ove sedmice.

"Sada je vrijeme da duboko promislimo o strateškim opcijama za stabilnost, mir i uzajamni prosperitet usred ovih tektonskih promjena u geopolitičkom pejzažu sjeveroistočne Azije koja okružuje Korejsko poluostrvo", dodao je Chung.

Glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun rekao je novinarima u četvrtak da su i Kina i Sjeverna Koreja "dobri prijatelji i bliski susjedi", kada je upitan o mogućoj posjeti.

"Dvije partije i dvije zemlje već dugo održavaju tradiciju prijateljske razmjene. To služi interesima dviju zemalja i pogodno je za regionalni mir i stabilnost", rekao je on, bez navođenja dodatnih detalja.

Kina i Sjeverna Koreja ove godine obilježavaju 65. godišnjicu potpisivanja sveobuhvatnog sporazuma o saradnji.

Moguća Xijeva posjeta također uslijedila nakon samitskih razgovora s Trumpom i Putinom u Pekingu.