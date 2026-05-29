Seul poručio da je spreman za dijalog: Južna Koreja očekuje odgovor Pjongjanga Ministar vanjskih poslova kaže da je Seul prenio poruku preko Singapura uprkos zategnutim međukorejskim odnosima

Južna Koreja je izrazila spremnost da se uključi u dijalog sa Sjevernom Korejom i vjeruje da će Pjongjang na kraju odgovoriti na napore Seula da poboljša odnose, rekao je ministar vanjskih poslova Cho Hyun za novinsku agenciju Yonhap u intervjuu objavljenom u petak, prenosi Anadolu.

Cho je rekao da je spremnost Seula da se angažuje prenesena Sjevernoj Koreji preko singapurske ministrice vanjskih poslova Vivian Balakrishnan, koja je nedavno posjetila Pjongjang.

"U ovom trenutku nema vidljivih znakova da se Sjeverna Koreja vraća dijalogu", rekao je Cho.

"Ali mi smo u potpunosti prenijeli našu spremnost da se uključimo u dijalog i vjerujem da će Sjeverna Koreja na kraju odgovoriti."

Međukorejski odnosi su i dalje zategnuti dok Pjongjang nastavlja opisivati ​​odnose sa Seulom u okviru "dvije neprijateljske države".

Cho je priznao da diplomatski angažman ostaje u zastoju, ali je rekao da mogućnost obnavljanja pregovora između SAD-a i Sjeverne Koreje "uvijek ostaje otvorena", ovisno o pristupu Washingtona.

U četvrtak, nakon posjete Sjevernoj Koreji, visoki singapurski diplomata rekao je da Pjongjang trenutno izgleda nespreman da se angažuje ni sa Sjedinjenim Američkim Državama ni sa Južnom Korejom, te da je umjesto toga fokusiran na jačanje samostalnosti i vojnog odvraćanja.

Balakrishnan je opisao značajnu promjenu u stavu Sjeverne Koreje prema Južnoj Koreji, rekavši da Pjongjang sada kategorički odbacuje mogućnost ponovnog ujedinjenja.