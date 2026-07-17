- Korecki postao treći ukrajinski premijer od početka rata s Rusijom

Sergij Korecki: Od energetskog menadžera do novog ukrajinskog premijera - Korecki postao treći ukrajinski premijer od početka rata s Rusijom

Ukrajinski parlament u četvrtak je odobrio imenovanje Sergij Koreckog za novog premijera zemlje, čime je bivši energetski menadžer preuzeo vođenje vlade u vrijeme trajanja rata s Rusijom.

Kandidaturu Koreckog, koju je predložio predsjednik Volodimir Zelenski, podržalo je 289 zastupnika, dok je samo jedan član parlamenta glasao protiv.

Imenovanje je uslijedilo nakon smjene premijerke Julije Sviridenko u utorak, čija je ostavka prema ukrajinskom zakonu automatski dovela i do ostavke cijelog kabineta ministara.

Korecki je postao treći ukrajinski premijer od početka rata.

- Karijera u energetskom sektoru

Rođen 1978. godine u sjeverozapadnom ukrajinskom gradu Lucku, 48-godišnji Korecki izgradio je karijeru u privatnom sektoru i prije dolaska na mjesto premijera nije obavljao nijednu državnu funkciju.

Korecki je 2013. godine postao direktor kompanije Western Oil Group, lanca benzinskih stanica sa sjedištem u Lucku. Prije preuzimanja te funkcije vodio je kompaniju Continuum, gdje je bio na čelu od 2007. godine.

Nakon početka rata Rusije i Ukrajine, Korecki je u novembru 2022. preuzeo funkciju direktora državnih energetskih kompanija Ukrnafta i Ukrtatnafta.

U maju 2025. imenovan je za izvršnog direktora Naftogaza, ukrajinske državne kompanije za naftu i plin, a na toj funkciji ostao je do imenovanja za premijera.

“Pod njegovim rukovodstvom, Ukrnafta je povećala proizvodnju nafte i plina i postala profitabilna državna kompanija, ostvarivši rekordne finansijske rezultate“, navodi se u biografiji Koreckog koju je objavio Naftogaz.

- Vladini prioriteti

Nakon glasanja u parlamentu, Korecki je iznio prioritete svoje vlade, među kojima je na prvo mjesto stavio odbranu, pripreme za zimu i pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji.

“Naš najvažniji zadatak je potpuno opremiti ukrajinske odbrambene snage i ubrzati razvoj naše odbrambene industrijske baze“, napisao je Korecki na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Kazao je da će vlada raditi na tome da ukrajinske snage imaju sposobnosti potrebne za napade dugog dometa i druge odbrambene zadatke.

“Istovremeno pripremamo zemlju za zimu, nastavljajući pružati podršku ukrajinskim građanima i kompanijama“, naveo je.

Korecki je obećao da će osigurati pravovremenu isplatu penzija, socijalne pomoći i finansiranje osnovnih javnih usluga.

Istaknuo je i podršku zajednicama na prvoj liniji fronta, saradnju s međunarodnim partnerima, osiguravanje dodatnih resursa i najefikasnije korištenje međunarodne pomoći.

“Naš strateški kurs ostaje nepromijenjen, puno članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji. Sada je vrijeme za rad“, poručio je.