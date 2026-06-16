Selektor iranske reprezentacije kaže da je njegova ekipa najpotlačenija ekipa na cijelom Svjetskom prvenstvu

Selektor Irana tvrdi da je ekipi naređeno da napusti SAD odmah nakon prve utakmice Svjetskog prvenstva Selektor iranske reprezentacije kaže da je njegova ekipa najpotlačenija ekipa na cijelom Svjetskom prvenstvu

Selektor iranske fudbalske reprezentacije Amir Ghalenoei nazvao je svoju ekipu "najpotlačenijom" ekipom na cijelom Svjetskom prvenstvu, tvrdeći da im je naređeno da napuste Los Angeles i vrate se u bazu za trening u Meksiku, odmah nakon njihove prve utakmice u ponedjeljak navečer protiv Novog Zelanda.

Ghalenoei je rekao da je tim očekivao da će ostati u kalifornijskom gradu preko noći i odraditi oporavak sljedećeg dana, ali im je odmah nakon posljednjeg zvižduka rečeno da moraju da se vrate.

"Proveli smo toliko vremena u putovanju avionom, nisu nam čak dali ni vrijeme da se oporavimo", rekao je preko prevodioca, javlja ESPN.

Ghalenoei nije naveo ko je izdao naredbu da ekipa napusti grad u ponedjeljak navečer, iako je kapiten Irana Mehdi Taremi rekao da je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino posjetio ekipu u svlačionici nakon utakmice.

"Sigurno želi da nam pomogne, ali radi se i o drugim stvarima. Svi to znaju", rekao je Taremi, očigledno se referirajući na dugogodišnje tenzije između SAD-a i Irana, iako se očekuje da će rat koji traje više od 100 dana između dvije strane ove sedmice završiti mirovnim sporazumom.

"Ne moram to ni da spominjem, jer znate gdje smo", dodao je.

Iranska reprezentacija je prvobitno trebala biti smještena u Tucsonu, u američkoj saveznoj državi Arizoni, tokom cijelog Svjetskog prvenstva, ali je krajem maja premjestila svoj kamp u Tijuanu u Meksiku zbog logističkih i viznih problema.