Selektor fudbalske reprezentacije Albanije objavio spisak igrača za utakmice protiv Izraela i Luksemburga

Fatjon Cuka
28 Maj 2026•Ažuriranje: 28 Maj 2026
Selektor fudbalske reprezentacije Albanije Rolando Maran objavio je spisak igrača za dvije prijateljske utakmice u junu, protiv Izraela i Luksemburga, javlja Anadolu.
Selektor crveno-crnih okupio je 27 igrača za ove dvije utakmice, dok se albanska reprezentacija zvanično počinje okupljati 1. juna. Na konferenciji za novinare u Tirani, Maran je ove dvije prijateljske utakmice smatrao veoma važnim.
"To će biti dvije važne utakmice za pripremu tima za budućnost. Radio sam na tome da malo bolje razumijem u kakvom su stanju igrači. Uvjeren sam da ćemo radom koji ćemo obaviti na terenu pomoći cijelom timu da dostigne cilj", rekao je.
Kompletan popis okupljenih igrača uključuje golmane: Alena Sherrija, Simona Simonija i Pana Qirka.
U odbrani: Berat Gjimshiti, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Klisman Cake, Bujar Pllana, Mario Mitaj, Naser Aliji, Stavro Pilo, Elseid Hysaj i Andi Hadroj.
Veznjaci: Kristjan Asllani, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha, Taulant Seferi i Anis Mehmeti.
Napadači: Mirlind Daku, Armando Broja, Myrto Uzuni i Cristian Shpendi.
Ovo je prvi popis igrača pozvanih u albansku reprezentaciju za selektora Marana, nakon što je prije nekoliko dana zvanično predstavljen kao selektor crveno-crnog tima.
Albanska reprezentacija zvanično počinje s pripremama 1. juna, gdje će trenirati u "Kući fudbala" u Tirani.
Prijateljska utakmica Albanije protiv Izraela zakazana je za 3. juni, dok je 6. juna protiv Luksemburga. Obje utakmice će se održati na stadionu "Air Albania" u Tirani.