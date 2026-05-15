Sedam ubijenih, više ranjenih u novim izraelskim zračnim napadima na Liban

Sedam osoba je ubijeno, a nekoliko drugih ranjeno u petak u novim izraelskim zračnim napadima na Liban, saopćila je Nacionalna novinska agencija (NNA).

Agencija je navela da je izraelski dron izveo dvostruki napad na vozilo u blizini kluba Husseiniya u gradu Nabatiehu prije podneva.

U napadu su ubijene dvije osobe, a jedna je ranjena dok su se nalazile na tom području kako bi preuzele humanitarnu pomoć, navodi se u izvještaju.

Napad je također oštetio tri ambulantna vozila hitne službe u Nabatiehu, uključujući jedno koje je potpuno uništeno.

Dva napada na grad Harouf ubila su tri osobe i ranila četiri druge.

Još jedan napad na grad Tebnine u okrugu Bint Jbeil ubio je dvije osobe.

Izraelski napad na zdravstveni centar u mjestu Shabriha u blizini Tyrea ranio je 10 osoba, uključujući dvoje djece i dvije žene.

U međuvremenu, napad na područje Maachouk u Tyreu ranio je 16 ljudi, uključujući dijete, šest žena i kanadskog državljanina.

Odvojen napad na stambeno područje u gradu Tyre ranio je sedam osoba, uključujući dijete, dok je još jedan napad na stan u Housh Tyreu ranio još četiri osobe.

Napadi dolaze uprkos trećoj rundi pregovora uz posredovanje SAD-a između Izraela i Libana u State Departmentu, nakon koje je primirje produženo za 45 dana.

U odvojenom incidentu, još jedan izraelski dron pogodio je zapadni kvart u blizini industrijske zone u gradu Kfarreman, pri čemu je jedna osoba ranjena, navodi agencija.

NNA je također izvijestila da je konačni broj poginulih u izraelskom „masakru“ u gradu Harouf tokom noći porastao na četiri, nakon što su izraelski ratni avioni potpuno uništili jednu kuću.

Od 2. marta, izraelski napadi na Liban ubili su više od 2.950 ljudi, ranili skoro 9.000 i raselili više od 1,6 miliona ljudi, što je oko jedne petine stanovništva, prema libanskim zvaničnicima.