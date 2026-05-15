Sedam Palestinaca ubijeno, desetine ranjene u izraelskim napadima na Grad Gazu uprkos primirju

Sedam Palestinaca ubijeno je, a više od 45 ranjeno u petak u dva izraelska zračna napada na stambenu zgradu i civilno vozilo u gradu Gazi, prema medicinskim izvorima.

Medicinski izvori rekli su za Anadolu da su žrtve, među kojima su bile i tri žene, prebačene u bolnicu Al-Shifa i poljsku bolnicu Palestinskog crvenog polumjeseca u gradu Gazi.

Izvori su naveli da su tri osobe ubijene u napadu na civilno vozilo, dok su četiri poginule u napadu na stambenu zgradu.

Dodali su da je više ranjenih osoba u kritičnom stanju.

Dopisnik Anadolu s terena rekao je da su požari i dalje gorjeli u pogođenoj zgradi u naselju Rimal na zapadu Grada Gaze nekoliko sati nakon napada.

Zgrada je pretrpjela velika oštećenja, dok su teško pogođeni i obližnji objekti.

Svjedoci su za Anadolu rekli da je izraelski dron također pogodio civilno vozilo u pokretu u ulici Al-Wahda, u blizini benzinske pumpe Abu Asi.

Od stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre u oktobru 2025. godine, izraelska vojska ubila je oko 857 Palestinaca i ranila još 2.486 kroz granatiranja i pucnjavu, čime je prekršila primirje, navodi se u saopćenju Ministarstva zdravstva objavljenom u četvrtak.

Sporazum je postignut nakon dvije godine izraelskog genocidnog rata pokrenutog u oktobru 2023. godine, koji je kasnije nastavljen u različitim oblicima, pri čemu je ubijeno više od 72.000 Palestinaca, ranjeno više od 172.000 ljudi, a uništeno 90 posto civilne infrastrukture Gaze.