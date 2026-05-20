Sedam Palestinaca ranjeno u izraelskim napadima na kuće i okupljene civile u Gazi Napadi su uslijedili usred kontinuiranog kršenja prekida vatre od strane Izraela od oktobra 2025. godine

Sedam Palestinaca ranjeno je u srijedu ujutro u izraelskim zračnim i artiljerijskim napadima na kuću i okupljanje civila u Pojasu Gaze, javlja Anadolu.

Napadi su se dogodili dok je Izrael nastavio kršiti prekid vatre koje je na snazi ​​od oktobra 2025. godine.

U izraelskim napadima ubijeno je 880 Palestinaca, a ranjeno 2.605 od stupanja na snagu sporazuma.

Pet ranjenih osoba, uključujući djecu, stiglo je u bolnicu Al-Shifa nakon što su izraelske snage izvele napad na kuću u vlasništvu porodice Zaqout u naselju Nasr zapadno od grada Gaze, rekao je medicinski izvor za Anadolu.

Očevici su rekli da su izraelski ratni avioni izveli napad bez prethodnog upozorenja, uzrokujući veliku štetu na kući i okolnom području, te izazivajući požar koji su ekipe civilne zaštite kasnije stavile pod kontrolu.

Izraelske snage su granatirale i područja istočno od grada Gaze i istočno od Jabalije u sjevernom Pojasu Gaze, dok su vojna vozila stacionirana u blizini onoga što je poznato kao "žuta linija" otvorila vatru.

"Žuta linija" odnosi se na granicu do koje su se izraelske snage povukle unutar Gaze kao dio druge faze plana koji je najavio američki predsjednik Donald Trump za okončanje rata u enklavi.

Linija razdvaja područja pod punom izraelskom vojnom kontrolom.

U Khan Younisu na jugu Gaze, dva Palestinca su ranjena kada je izraelski dron ciljao okupljanje civila u ulici 5 u području Mawasi, prema medicinskom izvoru u bolnici Nasser.

Ranije su izraelski ratni avioni pogodili kuću u vlasništvu porodice Abu Shamala u izbjegličkom kampu Bureij u centralnoj Gazi nakon što su izdali upozorenje na evakuaciju.

Sporazum o prekidu vatre postignut je nakon dvogodišnjeg izraelskog rata u kojem je ubijeno više od 72.000 Palestinaca, ranjeno više od 172.000 i uzrokovano masovno razaranje koje je pogodilo 90 posto civilne infrastrukture.