Sedam članica OPEC+ povećava proizvodnju nafte za 188.000 barela dnevno u junu Grupa od sedam zemalja ponovo će se sastati 7. juna

Sedam članica OPEC+ u nedjelju je najavilo prilagođavanje proizvodnje za od 188.000 barela dnevno počevši od juna.

Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman sastali su se virtuelno kako bi razmotrili stanje i izglede na globalnom tržištu.

U okviru zajedničke posvećenosti podršci stabilnosti tržišta nafte, sedam zemalja učesnica odlučilo je da sprovede prilagođavanje proizvodnje od 188.000 barela dnevno, koje proizlazi iz dodatnih dobrovoljnih smanjenja najavljenih u aprilu 2023. godine.

Grupa je navela da će ovo prilagođavanje biti implementirano u junu 2026. godine.

Dodatna dobrovoljna smanjenja najavljena u aprilu 2023. mogu biti djelimično ili u potpunosti povučena, u zavisnosti od kretanja tržišnih uslova i to postepeno, navodi se u saopštenju.

"Zemlje će nastaviti pažljivo pratiti i procjenjivati tržišne uslove, te su u svojim kontinuiranim naporima da podrže stabilnost tržišta ponovo potvrdile važnost opreznog pristupa i zadržavanja pune fleksibilnosti za povećanje, pauziranje ili poništavanje postepenog ukidanja dobrovoljnih prilagođavanja proizvodnje, uključujući poništavanje ranije uvedenih dobrovoljnih smanjenja najavljenih u novembru 2023.", saopćio je OPEC.

Sedam zemalja planira novi sastanak 7. juna.