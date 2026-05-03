Sedam članica OPEC+ povećava proizvodnju nafte za 188.000 barela dnevno u junu

Gökçe Topbaş
03 Maj 2026•Ažuriranje: 03 Maj 2026
Sedam članica OPEC+ u nedjelju je najavilo prilagođavanje proizvodnje za od 188.000 barela dnevno počevši od juna.
Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman sastali su se virtuelno kako bi razmotrili stanje i izglede na globalnom tržištu.
U okviru zajedničke posvećenosti podršci stabilnosti tržišta nafte, sedam zemalja učesnica odlučilo je da sprovede prilagođavanje proizvodnje od 188.000 barela dnevno, koje proizlazi iz dodatnih dobrovoljnih smanjenja najavljenih u aprilu 2023. godine.
Grupa je navela da će ovo prilagođavanje biti implementirano u junu 2026. godine.
Dodatna dobrovoljna smanjenja najavljena u aprilu 2023. mogu biti djelimično ili u potpunosti povučena, u zavisnosti od kretanja tržišnih uslova i to postepeno, navodi se u saopštenju.
"Zemlje će nastaviti pažljivo pratiti i procjenjivati tržišne uslove, te su u svojim kontinuiranim naporima da podrže stabilnost tržišta ponovo potvrdile važnost opreznog pristupa i zadržavanja pune fleksibilnosti za povećanje, pauziranje ili poništavanje postepenog ukidanja dobrovoljnih prilagođavanja proizvodnje, uključujući poništavanje ranije uvedenih dobrovoljnih smanjenja najavljenih u novembru 2023.", saopćio je OPEC.
Sedam zemalja planira novi sastanak 7. juna.