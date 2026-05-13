Schmidt ispred Cvijeta Srebrenice u New Yorku: Međunarodna zajednica više nikada ne smije zakazati

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt potvrdio je, u videoporuci snimljenoj ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u New Yorku, da uskoro završava svoj mandat.

Schmidt se, nakon jučerašnjeg podnošenja 69. izvještaj generalnom sekretaru UN-a o provedbi mira u BiH, javnosti obratio ispred spomenika "Cvijet Srebrenice", naglasivši da je došlo vrijeme za novi početak i promjene, javlja Anadolu.

"Ovo je prilika da vam zahvalim i da naglasim kako sam odlučio da uskoro završim svoju funkciju. Nadam se i vjerujem da sam dao značajan doprinos razvoju Bosne i Hercegovine i zahvalan sam što su gotovo svi članovi Vijeća sigurnosti istakli napore koje smo uložili", izjavio je Schmidt.

Rezimirajući svoj petogodišnji mandat, Schmidt je podsjetio na ključne intervencije koje se odnose na funkcionalnost države, zaštitu nacionalnih kulturnih institucija i sprečavanje izbornih prevara. Ipak, priznao je da određena pitanja ostaju neriješena.

"Bio bih sretniji da je postignut veći napredak u vezi s pitanjem državne imovine kako bi se otvorio prostor za investicije. Također, ostalo je otvoreno pitanje organizacije predstavljanja konstitutivnih naroda i Ostalih u Domu naroda", istakao je odlazeći visoki predstavnik.

U ličnom osvrtu na godine provedene u BiH, Schmidt je poručio da ne odlazi u potpunosti, već da će mislima ostati uz zemlju i njene građane. Posebno se osvrnuo na političku kulturu i česte uvrede u javnom prostoru, naglašavajući da je ključ u toleranciji i zajedničkim rješenjima.

"Tvrdnja da samo jedna osoba ili jedna strana ima jedino ispravno rješenje je pogrešna. To važi za svakoga ko misli da je jedini pozvan da odlučuje u bilo kojem dijelu zemlje. Iz Banje Luke je na moj račun bilo mnogo optužbi na koje nisam odgovarao, jer je moja namjera bila da poštujem sve zajedno, a ne samo jedan entitet ili jedan narod", poručio je Schmidt, dodajući da su mu najveća satisfakcija bili susreti s običnim građanima koji su u njemu tražili sigurnost i povjerenje.

Stojeći ispred Cvijeta Srebrenice, Schmidt je poslao snažnu poruku o razlozima prisustva međunarodne zajednice u BiH.

"Ako postavimo pitanje zašto su međunarodne snage i dalje prisutne, pogledajte ovo mjesto. Ovo je odgovor. Ovdje smo jednom zakazali kao međunarodna zajednica i to se više nikada ne smije ponoviti. Borit ću se za prava onih koji su potlačeni, bez obzira na to koju funkciju obavljao. Ovo nije zbogom, vidjet ćemo se ponovo", zaključio je Schmidt.