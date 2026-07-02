Agencija za pomoć kaže da je svijet iznevjerio milion djece u Gazi dok sukob dostiže prekretnicu

Save the Children: Najmanje 21.000 djece ubijena u Gazi nakon 1.000 dana rata Agencija za pomoć kaže da je svijet iznevjerio milion djece u Gazi dok sukob dostiže prekretnicu

Potvrđeno je da je najmanje 21.000 djece ubijena u Gazi tokom 1.000 dana rata, dok je stotine hiljada raseljeno i lišeno obrazovanja, saopćila je u četvrtak organizacija Save the Children.

Obilježavajući 1.000. dan rata, humanitarna agencija je rekla da djeca i dalje sanjaju o miru uprkos tome što su izgubila svoje domove, škole i osjećaj sigurnosti.

"Svakog dana u proteklih 1.000 dana svijet je iznevjerio milion djece u Gazi, ne intervenirajući da zaustavi ubijanje i sakaćenje djece", rekao je regionalni direktor Save the Children za Bliski istok, sjevernu Afriku i istočnu Evropu Ahmad Ahendawi.

Organizacija je saopćila da je najmanje 21.000 djece ubijeno tokom rata, iako je stvarni broj vjerovatno veći jer su mnoga ostala zatrpana pod ruševinama.

Rečeno je da je više od 800.000 djece, oko 80% dječje populacije Gaze, raseljeno, dok je 625.000 djece školskog uzrasta u Gazi propustilo tri godine formalnog obrazovanja.

Djeca koja su razgovarala sa Save the Children opisala su kako žive u stalnom strahu, držeći se nade u bolju budućnost.

"Možemo umrijeti svakog trenutka. Nadam se da će rat za nas stati", rekla je Amani (14).

"Nadam se da će rat prestati da bih mogla nastaviti školovanje u Gazi i živjeti svoja ljudska prava kao i svaka djevojka u drugim zemljama. U Gazi ima mnogo djece čiji se glas ne čuje."

Još jedan 14-godišnjak, Bisan, rekao je: "Želja mi je da rat stane, da se svako od nas vrati u svoj dom i da se naši životi vrate na staro."

Humanitarna situacija se također nastavlja pogoršavati, a procjenjuje se da je 245.000 djece u opasnosti od neuhranjenosti ili pogođeno neuhranjenošću jer je humanitarna pomoć i dalje ograničena, saopćila je organizacija.

Save the Children citirao je nedavni izvještaj Istražne komisije UN-a u kojem se navodi da su izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo optužbama za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine u Gazi.

Organizacija je pozvala na trenutni i trajni prekid vatre, odgovornost za zločine nad djecom i obustavu transfera oružja Izraelu.

Iako je prekid vatre postignut u oktobru 2025. godine, Izrael je nastavio napade u Pojasu Gaze. Sveukupno, rat je odnio više od 73.000 života i uništio enklavu za koju će biti potrebne godine da se obnovi.